В Гоструда напомнили, какие обязанности работодателей по охране труда

07:18, 26 августа 2025
Работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами.
В Гоструда напомнили, какие обязанности работодателей по охране труда
Охрана труда — это один из ключевых аспектов ответственного ведения бизнеса и управления персоналом. Законодательство Украины возлагает на работодателей чёткие обязанности по обеспечению безопасных и здоровых условий труда для работников. Соблюдение этих норм не только снижает риски травматизма на производстве, но и способствует повышению производительности, укреплению трудовой дисциплины и сохранению репутации предприятия.

Восточное межрегиональное управление Гоструда разъясняет, что Закон Украины «Об охране труда» определяет основные положения по реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, регулирует с участием соответствующих органов государственной власти отношения между работодателем и работником по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды, и устанавливает единый порядок организации охраны труда в Украине.

Законодательство об охране труда состоит из данного Закона, Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

Статьёй 13 Закона Украины «Об охране труда» предусмотрено, что работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства относительно прав работников в сфере охраны труда. С этой целью работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, в том числе разрабатывает и утверждает положения, инструкции, иные акты по охране труда, действующие в пределах предприятия (далее — акты предприятия), которые устанавливают правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, и бесплатно обеспечивает работников нормативно-правовыми актами и актами предприятия по охране труда.

Акты предприятия разрабатываются с учётом специфики работы предприятия в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в «Указателе нормативно-правовых актов по охране труда», утверждённом приказом Государственной службы Украины по вопросам труда.

