Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Державна судова адміністрація визначила переможця на посаду гендиректора державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке, серед іншого, займається питаннями робота електронного правосуддя.

Ним став Олексій Атерлей, який займає посаду начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора.

Згідно декларації за 2024 рік його заробітна плата на цій посаді в Офісі Генпрокурора склала 1 798 916 грн, тобто, приблизно 149,9 тисяч грн на місяць.

Як зазначили у ДСА, добір проводився відповідно до наказу ДСА від 10.07.2025 №258.

Очільник ДСА Максим Пампура визначив переможця добору, який набрав найвищу кількість балів.

Нагадаємо, державне підприємство «Інформаційні судові системи» є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління ДСА. ДП здійснює централізоване адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та забезпечує технічну підтримку місцевих загальних судів.

Автор: Наталя Мамченко

