Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

07:20, 26 серпня 2025
Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».
Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна судова адміністрація визначила переможця на посаду гендиректора державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке, серед іншого, займається питаннями робота електронного правосуддя.

Ним став Олексій Атерлей, який займає посаду начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора.

Згідно декларації за 2024 рік його заробітна плата на цій посаді в Офісі Генпрокурора склала 1 798 916 грн, тобто, приблизно 149,9 тисяч грн на місяць.

Як зазначили у ДСА, добір проводився відповідно до наказу ДСА від 10.07.2025 №258.

Очільник ДСА Максим Пампура визначив переможця добору, який набрав найвищу кількість балів.

Нагадаємо, державне підприємство «Інформаційні судові системи» є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній  власності та належить до сфери управління ДСА. ДП здійснює централізоване адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та забезпечує технічну підтримку місцевих загальних судів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Зеленський призначив Євгенія Хмару начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ

Раніше Євгеній Хмара займав посаду начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ.

Судді судів першої інстанції в Україні отримують 105-107 тисяч гривень на місяць — ДСА

У Державній судовій адміністрації порахували середній розмір суддівської винагороди в місцевих судах.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду