Новым директором госпредприятия ГСА, которое занимается электронным судом, станет Алексей Атерлей

Начальник Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Алексей Атерлей станет новым директором госпредприятия ГСА «Информационные судебные системы».

Государственная судебная администрация определила победителя на должность гендиректора государственного предприятия «Информационные судебные системы», которое, среди прочего, занимается вопросами работы электронного правосудия.

Им стал Алексей Атерлей, занимающий должность начальника Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора.

Согласно декларации за 2024 год, его заработная плата на этой должности в Офисе Генпрокурора составила 1 798 916 грн, то есть примерно 149,9 тысяч грн в месяц.

Как отметили в ГСА, отбор проводился в соответствии с приказом ГСА от 10.07.2025 №258.

Глава ГСА Максим Пампура определил победителя отбора, который набрал наибольшее количество баллов.

Напомним, государственное предприятие «Информационные судебные системы» является государственным коммерческим предприятием, которое основано на государственной собственности и относится к сфере управления ГСА. ГП осуществляет централизованное администрирование сетей, информационных ресурсов и обеспечивает техническую поддержку местных общих судов.

Автор: Наталя Мамченко

