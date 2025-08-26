Практика судов
Новым директором госпредприятия ГСА, которое занимается электронным судом, станет Алексей Атерлей

07:20, 26 августа 2025
Начальник Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора Алексей Атерлей станет новым директором госпредприятия ГСА «Информационные судебные системы».
Новым директором госпредприятия ГСА, которое занимается электронным судом, станет Алексей Атерлей
Государственная судебная администрация определила победителя на должность гендиректора государственного предприятия «Информационные судебные системы», которое, среди прочего, занимается вопросами работы электронного правосудия.

Им стал Алексей Атерлей, занимающий должность начальника Департамента информационных технологий Офиса Генпрокурора.

Согласно декларации за 2024 год, его заработная плата на этой должности в Офисе Генпрокурора составила 1 798 916 грн, то есть примерно 149,9 тысяч грн в месяц.

Как отметили в ГСА, отбор проводился в соответствии с приказом ГСА от 10.07.2025 №258.

Глава ГСА Максим Пампура определил победителя отбора, который набрал наибольшее количество баллов.

Напомним, государственное предприятие «Информационные судебные системы» является государственным коммерческим предприятием, которое основано на государственной собственности и относится к сфере управления ГСА. ГП осуществляет централизованное администрирование сетей, информационных ресурсов и обеспечивает техническую поддержку местных общих судов.

Автор: Наталя Мамченко

Читайте также

«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Отсутствие паспорта при составлении протокола задержания не исключает установления личности на основании сведений, предоставленных самим задержанным — Верховный Суд

Адвокат утверждал о недостоверности информации в протоколе задержания, поскольку у подзащитного при себе не было паспорта, а в протоколе следователь указал, что личность задержанного установлена.

Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

