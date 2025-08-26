26 серпня – яке сьогодні свято та головні події

26 серпня відзначають Міжнародний день актора.

Сьогодні, 26 серпня, світ відзначає Міжнародний день собак, День музичної йоги та Міжнародний день актора. У цей день Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Андріяна та Наталії.

Цей день також має низку визначних історичних подій:

У 1914 році в Бразилії заснували футбольний клуб «Палмейрас».

У 1918 році Волт Дісней підробив документи, щоб «збільшити» свій вік і вступити на службу до Червоного Хреста.

У 1918 році дипломати Української Держави та Османської імперії обмінялися грамотами, ратифікувавши Брестський мирний договір.

У 1926 році в Італії створили футбольний клуб «Фіорентина».

У 1939 році в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, де затвердили політичну програму ОУН і переобрали Андрія Мельника головою організації.

У 1991 році Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України.

