26 серпня – яке сьогодні свято та головні події

09:26, 26 серпня 2025
26 серпня відзначають Міжнародний день актора.
Сьогодні, 26 серпня, світ відзначає Міжнародний день собак, День музичної йоги та Міжнародний день актора. У цей день Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Андріяна та Наталії.

Цей день також має низку визначних історичних подій:

  • У 1914 році в Бразилії заснували футбольний клуб «Палмейрас».
  • У 1918 році Волт Дісней підробив документи, щоб «збільшити» свій вік і вступити на службу до Червоного Хреста.
  • У 1918 році дипломати Української Держави та Османської імперії обмінялися грамотами, ратифікувавши Брестський мирний договір.
  • У 1926 році в Італії створили футбольний клуб «Фіорентина».
  • У 1939 році в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, де затвердили політичну програму ОУН і переобрали Андрія Мельника головою організації.
  • У 1991 році Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України.

свято

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Telegram канал Sud.ua
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду