26 августа – какой сегодня праздник и главные события

Сегодня, 26 августа, мир отмечает Международный день собак, День музыкальной йоги и Международный день актера. В этот день Православная церковь чтит память святых мучеников Андриана и Натальи.

Этот день также имеет ряд выдающихся исторических событий:

В 1914 году в Бразилии основали футбольный клуб «Палмейрас».

В 1918 году Уолт Дисней подделал документы, чтобы «увеличить» свой возраст и поступить на службу в Красный Крест.

В 1918 году дипломаты Украинского государства и Османской империи обменялись грамотами, ратифицировав Брестский мирный договор.

В 1926 году в Италии создали футбольный клуб «Фиорентина».

В 1939 году в Риме состоялся II Большой сбор украинских националистов, где утвердили политическую программу ОУН и переизбрали Андрея Мельника председателем организации.

В 1991 году Президиум Верховного Совета УССР принял решение о временном прекращении деятельности Коммунистической партии Украины.

