Росія пошкодила 63 заклади освіти в Києві у 2025 році

07:00, 26 серпня 2025
Вісім районів Києва постраждали від російських атак.
У 2025 році внаслідок ворожих атак у восьми з десяти районів Києва зазнали пошкоджень 63 заклади освіти. Питання виділення бюджетних коштів на їх ремонт і відновлення опрацьовується в Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомила пресслужба КМДА, пише «Інтерфакс-Україна».

За даними Департаменту освіти і науки КМДА, серед пошкоджених – 10 закладів, підпорядкованих департаменту: сім закладів професійної освіти, два заклади фахової передвищої освіти та один заклад загальної середньої освіти. Наразі ці об’єкти перебувають на стадії відновлення. Більшість шкіл розпочнуть навчальний процес в очному форматі з 1 вересня, хоча повне відновлення всіх закладів до початку навчального року неможливе через масштаби руйнувань від атак 4 та 31 липня 2025 року.

У Голосіївському районі 24 квітня через російську атаку постраждала гімназія №132 (просп. Академіка Глушкова, 28). Відновлення проводилося за підтримки благодійних організацій без залучення бюджетних коштів, але 31 липня заклад зазнав повторних пошкоджень. Наразі розглядається можливість залучення благодійників для ремонту вікон, фурнітури, відливів та укосів.

У Дарницькому районі пошкоджено два ліцеї: №289 (вул. Дениса Антіпова, 14) та №160 (вул. Юрія Литвинського, 45).

У Дніпровському районі внаслідок обстрілів постраждали шість закладів загальної середньої освіти: ліцеї №42 (вул. Хорольська, 19), №98 (вул. Івана Микитенка, 7), №234 (вул. Райдужна, 12), мистецький ліцей «Зміна» (вул. Краківська, 20), гімназії №182 (бульв. Ігоря Шамо, 17) та №188 (вул. Будівельників, 10). Відновлення профінансовано з місцевого бюджету Києва на 2025 рік.

В Оболонському районі пошкоджено дві школи, ремонтні роботи вже завершено.

У Подільському районі внаслідок атаки в ніч із 22 на 23 червня постраждали покрівля, перекриття та групове приміщення дошкільного закладу №449 (вул. Тульчинська, 7). За висновками ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва», будівля потребує капітального ремонту. Подільська РДА контролює процес відновлення.

У Святошинському районі пошкоджено три дитячі садки та 11 закладів загальної середньої освіти, зокрема дитсадки №134 (вул. Авіаконструкторська, 17/4), №177 «Сузір’я» (вул. Героїв Космосу, 15-А), №257 (вул. Василя Кучера, 4-А), а також ліцеї №13, №197 ім. Дмитра Луценка, №317, спецшколи №96 ім. О. К. Антонова (часткове відновлення за кошти ЮНІСЕФ), №40, №15, №16, «Лісова Казка» та корпуси ПВНЗ «Європейський університет». Усі об’єкти обстежено КП «Київекспертиза».

У Солом’янському районі постраждали 18 закладів освіти, серед яких школи №22, №67, №52, №161, №173, №12, №64, №54, вечірні школи №20 і №3, гімназія-інтернат №13, політехнічний ліцей, а також дитсадки №334, №55, №355, №480, №255 і №686. Ремонтні роботи проводяться поетапно, частково за підтримки ЮНІСЕФ.

У Шевченківському районі пошкоджено дев’ять закладів: ліцей №101, початкова школа «Кияночка», школа №175 ім. В. Марченка, №27, №95, спецшколи №97 ім. О. Теліги, №82 ім. Т. Г. Шевченка, ліцей №38 та спеціальна школа «Пізнайко». Ремонт вікон у «Кияночці» частково фінансується благодійним фондом і коштами району. Для ліцею №38, шкіл №82 та «Пізнайко» проводяться закупівлі через систему «PROZORRO».

У Деснянському та Печерському районах заклади освіти комунальної форми власності у 2025 році пошкоджень не зазнали.

За інформацією Солом’янської РДА, через значні руйнування повне відновлення до 1 вересня неможливе, але небезпечні елементи будуть тимчасово ізольовані для забезпечення безпеки дітей і педагогів. Навчання розпочнеться вчасно, а ремонтні роботи триватимуть.

