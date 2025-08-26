Практика судов
  В Украине

Россия повредила 63 учебных заведения в Киеве в 2025 году

07:00, 26 августа 2025
Восемь районов Киева пострадали от российских атак.
Россия повредила 63 учебных заведения в Киеве в 2025 году
В 2025 году в результате вражеских атак в восьми из десяти районов Киева были повреждены 63 учебных заведения. Вопрос выделения бюджетных средств на их ремонт и восстановление прорабатывается в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила пресс-служба КГГА, пишет «Интерфакс-Украина».

По данным Департамента образования и науки КГГА, среди поврежденных – 10 учреждений, подчиненных департаменту: семь учреждений профессионального образования, два учреждения профессионального предвысшего образования и одно учреждение общего среднего образования. Сейчас эти объекты находятся на стадии восстановления. Большинство школ начнут учебный процесс в очном формате с 1 сентября, хотя полное восстановление всех учреждений к началу учебного года невозможно из-за масштабов разрушений от атак 4 и 31 июля 2025 года.

В Голосеевском районе 24 апреля из-за российской атаки пострадала гимназия №132 (просп. Академика Глушкова, 28). Восстановление проводилось при поддержке благотворительных организаций без привлечения бюджетных средств, но 31 июля заведение подверглось повторным повреждениям. В настоящее время рассматривается возможность привлечения благотворителей для ремонта окон, фурнитуры, отливов и откосов.

В Дарницком районе повреждены два лицея: №289 (ул. Дениса Антипова, 14) и №160 (ул. Юрия Литвинского, 45).

В Днепровском районе в результате обстрелов пострадали шесть учреждений общего среднего образования: лицеи №42 (ул. Хорольская, 19), №98 (ул. Ивана Микитенко, 7), №234 (ул. Радужная, 12), художественный лицей «Змена» (ул. Краковская, 20), гимназии №182 (бульв. Игоря Шамо, 17) и №188 (ул. Строителей, 10). Восстановление профинансировано из местного бюджета Киева на 2025 год.

В Оболонском районе повреждены две школы, ремонтные работы уже завершены.

В Подольском районе в результате атаки в ночь с 22 на 23 июня пострадали кровля, перекрытия и групповое помещение дошкольного учреждения №449 (ул. Тульчинская, 7). По заключению ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительного производства», здание нуждается в капитальном ремонте. Подольская РГА контролирует процесс восстановления.

В Святошинском районе повреждены три детских сада и 11 учреждений общего среднего образования, в частности детские сады №134 (ул. Авиаконструкторская, 17/4), №177 «Сузирья» (ул. Героев Космоса, 15-А), №257 (ул. Василия Кучера, 4-А), а также лицеи №13, №197 им. Дмитрия Луценко, №317, спецшколы №96 им. А. К. Антонова (частичное восстановление за средства ЮНИСЕФ), №40, №15, №16, «Лесная сказка» и корпуса ЧВУЗ «Европейский университет». Все объекты обследованы КП «Киевэкспертиза».

В Соломенском районе пострадали 18 учебных заведений, среди которых школы №22, №67, №52, №161, №173, №12, №64, №54, вечерние школы №20 и №3, гимназия-интернат №13, политехнический лицей, а также детские сады №334, №55, №355, №480, №255 и №686. Ремонтные работы проводятся поэтапно, частично при поддержке ЮНИСЕФ.

В Шевченковском районе повреждены девять учреждений: лицей №101, начальная школа «Кияночка», школа №175 им. В. Марченко, №27, №95, спецшколы №97 им. А. Телиги, №82 им. Т. Г. Шевченко, лицей №38 и специальная школа «Пизнайко». Ремонт окон в «Кияночке» частично финансируется благотворительным фондом и средствами района. Для лицея №38, школ №82 и «Пизнайко» закупки проводятся через систему «PROZORRO».

В Деснянском и Печерском районах учебные заведения коммунальной формы собственности в 2025 году повреждений не понесли.

По информации Соломенской РГА, из-за значительных разрушений полное восстановление до 1 сентября невозможно, но опасные элементы будут временно изолированы для обеспечения безопасности детей и педагогов. Обучение начнется вовремя, а ремонтные работы будут продолжаться.

