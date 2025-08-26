Ночное небо над Украиной осветил световой столб – фото уникального явления

Световой столб среди звезд был виден по всей Украине и за рубежом.

В ночь на 26 августа в небе над Украиной появилось необычное явление – яркий вертикальный столб света, который длился всего несколько секунд, но успел привлечь внимание сотен людей. Жители разных регионов страны, в частности Киева, Харькова, Одесской области и западных областей, сфотографировали этот феномен, а снимки быстро распространились в Telegram-каналах. Сообщения о подобном явлении также поступали из Германии и Франции.

По данным метеорологов, это оптическая иллюзия, известная как световой столб. Она возникает, когда свет от наземных источников, таких как уличные фонари или прожекторы, отражается от мелких ледяных кристаллов в атмосфере, создавая эффект тонкого луча среди звезд. Такое явление чаще наблюдается в холодную погоду, когда в воздухе много ледяных частиц, что объясняет его появление в конце августа.

Световой столб, осветивший ночное небо, был заметен лишь мгновение, но оставил неизгладимое впечатление у очевидцев по всей Украине и за ее пределами.

