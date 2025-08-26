Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Как известно, сейчас Кодекс административного судопроизводства предусматривает, что в случае вынесения определения об отказе в принятии отчета об исполнении судебного решения суд налагает штраф на руководителя субъекта властных полномочий, а также дополнительно может установить новый срок подачи отчета или по собственной инициативе рассмотреть вопрос об изменении способа и порядка исполнения судебного решения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», закон об усилении судебного контроля за исполнением судебных решений вступил в силу относительно недавно — в декабре 2024 года (законопроект 9462).

Впрочем, Кабмин уже предлагает изменить одну из новых норм, указав, что руководитель органа власти может лично получить штраф только тогда, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Соответствующие изменения в статью 382-3 Кодекса административного судопроизводства Кабмин предлагает внести законопроектом 13654 об ответственности руководителей субъектов властных полномочий в случае вынесения определения об отказе в принятии отчета об исполнении судебного решения.

Примечательно, что пояснительная записка подписана министром обороны Денисом Шмыгалем, а в представлении к данному законопроекту премьер-министр Юлия Свириденко указывает, что на заседании парламента представлять этот проект будет именно Денис Шмыгаль (а не министр юстиции или министр финансов).

Также напомним, что именно в административном судопроизводстве рассматривается немалое количество споров военнослужащих и членов их семей с государством относительно причитающихся им выплат.

Почему Минобороны подало законопроект

Итак, как указывает Денис Шмыгаль в пояснительной записке, законопроект разработан Министерством обороны по собственной инициативе.

«На сегодняшний день имеет место непоследовательность законодательного урегулирования вопроса ответственности должника в случае вынесения определения об отказе в принятии отчета об исполнении судебного решения в Кодексе административного судопроизводства Украины, Хозяйственном процессуальном кодексе и Гражданском процессуальном кодексе.

Несмотря на то, что КАСУ, ХПК и ГПК содержат унифицированные по содержанию нормы относительно возможности возложения обязанности подавать отчет об исполнении судебного решения как на должника непосредственно, так и возложения соответствующей обязанности персонально на руководителя такого должника, законодательное урегулирование привлечения ответственности должника за неподачу такого отчета в КАСУ не согласуется с соответствующими подходами, заложенными для урегулирования однородных правоотношений в нормах Хозяйственного процессуального и Гражданского процессуального кодексов.

В частности, ГПК и ЦПК предусматривают дифференциацию ответственности. В случае вынесения определения об отказе в принятии отчета об исполнении судебного решения ЦПК и ГПК предусматривают применение к должнику меры процессуального принуждения в виде штрафа. Соответствующая мера процессуального принуждения в виде штрафа к руководителю такого должника применяется судом только в случае, если должником является юридическое лицо и суд обязал подать отчет об исполнении судебного решения лично руководителя должника.

При этом, ч. 3 статьи 382-3 КАСУ предусмотрено, что в случае вынесения определения об отказе в принятии отчета, суд налагает штраф исключительно на руководителя субъекта властных полномочий, несмотря на то, что нормами соответствующего кодекса предусмотрена возможность возложения обязанности по подаче отчета об исполнении решения суда как на должника (субъекта властных полномочий) непосредственно, так и персонально на его руководителя.

То есть в подходах КАСУ относительно ответственности должника за неподачу отчета об исполнении решения суда неоправданно исключена (присутствующая в других процессуальных кодексах) дифференциация ответственности в зависимости от того, кого именно (должника или его руководителя) суд обязывал подать отчет об исполнении судебного решения», — отмечает министр обороны.

Далее в пояснительной записке к законопроекту правительство почему-то ссылается на нормы КУоАП, хотя штрафы в КАСУ за неисполнение судебного решения и штрафы в КУоАП — это разные вещи.

«Согласно ч. 2 статьи 33 Кодекса об административных правонарушениях при наложении взыскания учитываются характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

В соответствии с решением КСУ 4-р(II)/2022, анализ норм КУоАП, регулирующих отношения по привлечению лица к административной ответственности, свидетельствует о том, что в целом эти нормы должны развивать, конкретизировать и детализировать принципы Основного Закона Украины, в частности принцип индивидуализации юридической ответственности, определенный частью второй статьи 61 Конституции Украины.

В законодательном нормировании отношений по привлечению лица к административной или уголовной ответственности обязательно должен быть соблюден конституционный принцип индивидуализации юридической ответственности.

Неспособность различить неправомерные действия физического лица от тех, которые вызваны дефектом институции как таковой, противоречит правовому подходу Европейского суда по правам человека, а чрезмерные санкции отпугивают квалифицированных лиц от занятия должностей в государственном аппарате», — указывает правительство.

Автор: Наталя Мамченко

