«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Седьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым было не только признано противоправным и отменено решение ТЦК о призыве военнообязанного, но и отменен приказ командира о его зачислении в списки личного состава.

В этом деле №600/1095/25-а речь шла о призыве пастора религиозной общины церкви Евангельских христиан-баптистов «Дом мира» (решение Седьмого ААС от 23 июня 2025 года).

Также Седьмой ААС подчеркнул важность обеспечения баланса между конституционной обязанностью защиты государства и правом на свободу совести и вероисповедания.

«Хотя условия военного положения могут обусловливать определенные ограничения прав и свобод, полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения являются глубокими и последовательными, может представлять собой нарушение международных стандартов в сфере прав человека», — отметил суд, ссылаясь на соответствующую позицию Венецианской комиссии.

Напомним, ранее Седьмой апелляционный админсуд в постановлении по другому делу 560/8465/24 от 16 апреля 2025 года признал действия ТЦК по призыву противоправными. Впрочем, указал, что со службы уволить такого мобилизованного невозможно, в частности, учитывая позицию Верховного Суда относительно необратимости последствий мобилизации в деле №160/2592/23. Соответствующую позицию о невозможности отмены приказа о зачислении в списки части, несмотря на нарушение процедуры призыва, ранее высказывал ряд других судов.

Обстоятельства дела

Пастор религиозной общины церкви Евангельских христиан-баптистов «Дом мира» обратился в Черновицкий окружной админсуд с иском, в котором просил отменить приказ начальника ТЦК от 21 февраля 2025 года о его мобилизации и направлении для прохождения военной службы, а также отменить приказ командира воинской части о его зачислении в списки личного состава.

Решением Черновицкого ОАС от 16 апреля 2025 года административный иск удовлетворен. Судом первой инстанции установлено, что согласно справке религиозной организации религиозной общины церкви Евангельских христиан-баптистов «Дом мира» от 26 февраля 2025 года истец является пастором вышеупомянутой религиозной организации.

Справками от 26.02.2025 и от 28.02.2025 г. религиозная организация подтвердила внесение священнослужителя в списки бронирования от мобилизации. Данный список направлен в Генеральный штаб ВСУ и утвержден Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

6 марта 2025 года ГЭСС письмом сообщила религиозной организации, что согласно Всеукраинскому Союзу христиан-баптистов, истец указан в списках на бронирование и указанные списки направлены в Генеральный Штаб ВСУ.

Примечательно, что процедура бронирования священнослужителей фактически начала работать летом 2025 года.

Так, в мае 2025 года ГЭСС обратила внимание медиа на то, что «непосредственное бронирование священнослужителей станет возможным только после того, как ГЭСС своим нормативно-правовым актом утвердит перечень критически важных религиозных организаций, а также порядок бронирования священнослужителей, в котором будет указан перечень документов, необходимых для оформления священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации».

Впоследствии, ГЭСС утвердила Перечень юридических лиц – религиозных организаций, которые относятся к критически важным. В итоге сформирован окончательный перечень из 7726 религиозных организаций.

Что решил апелляционный суд

Седьмой апелляционный административный суд указал, что бронированию подлежат все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

Как указано письмом ГЭСС и письмами религиозной организации, истец присутствует в списках на бронирование, что не отрицается ответчиком.

Суд отмечает, что не только у военнообязанного гражданина есть обязанность по уведомлению органов ТЦК о наличии оснований для отсрочки, но и органы ТЦК обязаны проверять и владеть информацией о статусе лица с целью недопущения противоправных действий в отношении лица, а поэтому ТЦК должен был проверить наличие или отсутствие у истца права на отсрочку, учитывая соответствующее уведомление со стороны истца.

Судом установлено, что на момент возникновения спорных правоотношений истец имел право на бронирование как священнослужитель в соответствии с Законом №3543-ХII, Постановлением № 76 и Порядком.

«Материалами дела подтверждено, что истец является священнослужителем христианской церкви. Кроме этого, он включен в список священнослужителей для бронирования на время мобилизации и военного (военного – прим. ред.) положения, о чем есть соответствующее письмо Государственного комитета по этике и свободе совести (очевидно, здесь суд имеет в виду не «комитет по этике», а Государственную службу по этнополитике и свободе совести – прим. ред.). Указанное подтверждается, в частности, письменными доказательствами», — указывает в решении Седьмой апелляционный административный суд.

«Таким образом, на истца на время призыва его на военную службу распространялся соответствующий иммунитет от такого призыва, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона №3543-XII.

Иммунитет, предоставляемый правовым актом и устанавливающий права и свободы гражданина, является более высоким, чем приоритет государства к возможности совершения действий, направленных на побуждение лица к совершению активных действий по реализации данного права.

Право на отсрочку от мобилизации, которое предоставлено гражданам Украины, подлежащим бронированию соответствующими структурами, Законом №3543-XII, является незыблемым и таким, что не зависит от реальной реализации гражданином данного права», — отмечает суд.

Суд также считает необходимым отметить, что после получения уведомления от истца о его включении в списки на бронирование как священнослужителя, ТЦК был обязан принять надлежащие меры для проверки этой информации и учета ее при проведении дальнейших мобилизационных мероприятий. Невыполнение этой обязанности привело к нарушению права истца на отсрочку от призыва, гарантированного пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона № 3543-XII и Порядком бронирования, утвержденным постановлением Кабмина №76. Факт подачи истца в списки на бронирование Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести является подтверждением наличия у него соответствующего права, и не может быть нивелирован формальными процедурными вопросами, особенно в условиях, когда истец своевременно сообщил компетентный орган о своем статусе.

Предоставляя оценку спорным правоотношениям, суд также учитывает заключение Венецианской комиссии, опубликованное 18 марта 2025 года по запросу исполняющего обязанности председателя Конституционного Суда Украины относительно альтернативной (невоенной) службы (письмо от 4 декабря 2024 года). Это заключение было предоставлено в связи с конституционной жалобой относительно обвинения в уклонении от военной службы лицом, которое отказывается от нее по соображениям совести, будучи членом религиозной организации (Церкви адвентистов седьмого дня), доктрина которой исключает как использование оружия, так и участие в военной службе без оружия.

Так, было установлено, что действующее украинское законодательство на период мобилизации не предусматривает возможности замены военной службы альтернативной, а право на свободу вероисповедания не является абсолютным и может быть ограничено конституционной обязанностью защиты Отечества.

Однако, в своем заключении Венецианская комиссия, ссылаясь на информацию Европейского бюро по вопросам отказа от военной службы по соображениям совести, констатировала прекращение в Украине с начала полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года признания права на отказ от военной службы по соображениям совести. По имеющимся данным, в рамках текущей мобилизации ни одно заявление о прохождении альтернативной службы не было удовлетворено.

Учитывая позицию Венецианской комиссии, суд подчеркивает важность обеспечения баланса между конституционной обязанностью защиты государства и правом на свободу совести и вероисповедания. Хотя условия военного положения могут обусловливать определенные ограничения прав и свобод, полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения являются глубокими и последовательными, может представлять собой нарушение международных стандартов в сфере прав человека.

Суд, предоставляя оценку обстоятельствам дела, также принимает во внимание международные стандарты в сфере защиты прав человека, в частности положения статьи 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и статьи 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – МПГПП), которые гарантируют право на свободу мысли, совести и религии, что включает право на добросовестный отказ от военной службы.

«Как отмечает Венецианская комиссия в своем заключении, право на добросовестный отказ от военной службы основывается на глубоких религиозных или других убеждениях, предусматривающих твердый, последовательный и искренний отказ от любого участия в войне или ношения оружия. Государства могут устанавливать определенные требования относительно обоснования искренности таких убеждений.

Ограничения этого права, согласно ЕКПЧ, должны быть четко определены законом, иметь легитимную цель и быть строго ограниченными тем, что является обоснованно необходимым для достижения этой цели, а также пропорциональными ей. Хотя ЕКПЧ допускает определенные отступления от этого права в узких пределах крайней необходимости, МПГПП таких отступлений не предусматривает.

Важным является то, что как по ЕКПЧ, так и по МПГПП, государства несут позитивное обязательство по созданию системы альтернативной (невоенной) службы.

Такая служба должна быть отделена от военной системы, не иметь карательного характера и быть ограничена разумными временными рамками. Доступ к альтернативной службе должен быть недискриминационным и обеспечиваться справедливыми и прозрачными механизмами. Венецианская комиссия подчеркивает, что сама сущность добросовестного отказа от военной службы предусматривает невозможность ее полного исключения даже во время войны, хотя государства и имеют определенную ограниченную свободу усмотрения, особенно в случае всеобщей мобилизации. При этом, Комиссия четко указывает, что ни при каких обстоятельствах лицо, которое добросовестно отказывается от военной службы, не может быть обязано носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.

Так, в контексте данного дела, хотя истец ссылается на свое право на бронирование как священнослужитель, что является отдельным основанием для отсрочки, суд считает необходимым учесть общую тенденцию относительно ограничения права на отказ от военной службы по убеждениям в Украине во время мобилизации, что было отмечено Венецианской комиссией. Это подчеркивает особую важность надлежащего рассмотрения вопроса относительно права истца на бронирование и избежание его безосновательного привлечения к военной службе», — указал суд.

Более того, из сообщенных истцом обстоятельств следует, что ТЦК фактически лишил его возможности предоставить документы, подтверждающие право истца на отсрочку.

Таким образом, суд считает, что с учетом вышеизложенного, действия и решения ответчиков не основываются на Законе, противоречат принципу верховенства права и не согласуются с судебной практикой Европейского суда по правам человека.

Суд отмечает, что любые ограничения прав и свобод: должны быть законными; должны иметь легитимную цель; должны быть необходимыми в демократическом обществе для достижения легитимной цели.

Если суд устанавливает, что определенная мера соответствует критерию законности, то он выясняет наличие легитимной цели, а уже тогда определяет возможность считать эту меру необходимой в демократическом обществе для достижения одной из законных целей.

При таких обстоятельствах коллегия судей апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, что приказ начальника ТЦК в части призыва и направления для прохождения военной службы истца является противоправным и подлежит отмене.

Как следствие, приказ командира воинской части в части зачисления в списки личного состава истца также является противоправным и подлежит отмене, как принятый на основании приказа начальника ТЦК.

Суд учитывает, что способ восстановления нарушенного права истца должен быть эффективным и таким, который исключает дальнейшие противоправные решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий, а в случае невыполнения, или ненадлежащего выполнения решения не возникала бы необходимость повторного обращения в суд, а осуществлялось принудительное выполнение решения.

В соответствии со ст. 13 Конвенции о защите прав и основных свобод человека каждый, чьи права и свободы, признанные в этой Конвенции, были нарушены, имеет право на эффективное средство юридической защиты в национальном органе, даже если такое нарушение было совершено лицами, которые осуществляли свои официальные полномочия.

Судебная защита должна быть реальной и практической, а не иллюзорной. При этом, под эффективным средством (способом) следует понимать такое, которое приводит к нужным результатам, последствиям, дает наибольший эффект.

Конституционный Суд Украины в Решении от 30.01.2003 года №3-рп/2003 отметил, что правосудие по своей сути признается таковым только при условии, что оно соответствует требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах.

Поскольку судебное решение принято судом первой инстанции с соблюдением норм материального и процессуального права, на основании правильно установленных обстоятельств дела, а доводы апелляционной жалобы выводы суда не опровергают, то суд апелляционной инстанции оставляет апелляционную жалобу воинской части без удовлетворения, а оспариваемое судебное решение – без изменений.

Верховный Суд вернул жалобу воинской части

Следует заметить, что Верховный Суд 11 августа вернул кассационную жалобу на эти решения судов первой и апелляционной инстанций обратно воинской части.

КАС ВС пришел к выводу об отсутствии оснований для открытия кассационного производства, поскольку заявителем было лишь указано о постановлении Верховного Суда, однако не указана конкретная норма права, которая, по его мнению, применена судами предыдущих инстанций вопреки выводам Верховного Суда относительно применения этой нормы права в подобных правоотношениях, а также в чем заключается подобие правоотношений в делах (в которой изложен вывод Верховного Суда и относительно которой подается кассационная жалоба).

«Ссылка на практику Верховного Суда (без анализа и учета обстоятельств дела, при которых судом кассационной инстанции были сделаны соответствующие выводы, без доказывания подобия правоотношений в делах) относительно оценки того или иного аргумента, которые сделаны на основании установленных фактических обстоятельств конкретного дела и имеющихся в материалах дела доказательств, не является свидетельством применения судами предыдущих инстанций по этому делу норм материального права без учета выводов Верховного Суда относительно их применения.

При этом, Суд отмечает, что формальная ссылка жалобщика на постановления Верховного Суда (в частности, и цитирование отдельных абзацев постановлений) не может считаться надлежащим обоснованием основания кассационного обжалования судебных решений, предусмотренной пунктом 1 ч. 4 статьи 328 КАСУ», — указал Верховный Суд.

Автор: Наталя Мамченко

