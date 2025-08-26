Отсутствие паспорта при составлении протокола задержания не исключает установления личности на основании сведений, предоставленных самим задержанным — Верховный Суд

Адвокат утверждал о недостоверности информации в протоколе задержания, поскольку у подзащитного при себе не было паспорта, а в протоколе следователь указал, что личность задержанного установлена.

Отсутствие документа, удостоверяющего личность, при составлении протокола задержания не исключает возможности установления информации о задержанном с помощью сведений, предоставленных самим задержанным. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 июня 2025 года по делу №686/20198/22.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК. В кассационной жалобе сторона защиты утверждает о недостоверности информации в протоколе задержания, поскольку у подзащитного при себе не было паспорта, а в п. 11 этого протокола следователь указал, что личность задержанного установлена.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что задержание обвиняемого осуществлялось при участии защитника, что подтверждается протоколом задержания и видеозаписью к нему.

При составлении этого протокола следователем были соблюдены требования ст. 104 УПК, в нем указаны лица, которые принимали непосредственное участие в проведении следственного действия, а именно: задержанный, защитник, специалист, а также понятые.

Коллегия судей КУС обращает внимание на то, что в п. 11 протокола задержания не указано, что личность задержанного установлена именно на основании паспорта. В то же время отсутствие документа, удостоверяющего личность, не исключает возможности установления информации о лице, в частности с помощью сведений, предоставленных самим задержанным.

Из видеозаписи следственного действия усматривается, что на вопрос следователя задержанный назвал свою фамилию, имя и отчество. Кроме того, защитник не обосновал, какое процессуальное значение имеет это обстоятельство с учетом того, что в ходе судебных разбирательств сторона защиты не оспаривала, что именно обвиняемый был задержан работниками полиции.

Автор: Наталя Мамченко

