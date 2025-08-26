Всемирный конгресс украинцев собрал более $75 млн в поддержку ВСУ

Всемирный конгресс украинцев собрал средства на дроны, бронетехнику и медицину.

С начала полномасштабного вторжения России Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) собрал более $75 млн для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во время встречи с делегацией ВКУ во главе с президентом Павлом Гродом министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул: «Это важная помощь и символ единства глобального украинства. Сейчас мы все вместе должны отстоять нашу государственность и защитить суверенитет Украины, чтобы самим определять нашу судьбу. Именно поэтому наши дипломатические приоритеты остаются неизменными: системы ПВО, боеприпасы, дальнобойное оружие и дроны, инвестиции в украинскую оборонку, поддержка Сил обороны Украины, усиление антироссийских санкций и гарантии безопасности для Украины».

Средства направлены на закупку тактической медицины, бронированных транспортных средств, FPV-дронов, комплектов БПЛА и других беспилотных систем. Сибига подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества для усиления международной поддержки Украины, достижения справедливого мира, защиты украинцев за рубежом, популяризации украинской культуры и консолидации глобального украинства.

«Нашей целью является развитие сотрудничества с украинской всемирной общиной, защита украинской идентичности и связей с родиной, консолидация усилий в отстаивании интересов нашего государства на международной арене. Мы вместе должны быть единым голосом Украины в мире», – отметил министр.

