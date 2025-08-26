Практика судів
Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн на підтримку ЗСУ

09:08, 26 серпня 2025
Світовий конгрес українців зібрав кошти на дрони, бронетехніку та медицину.
Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн на підтримку ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення Росії Світовий конгрес українців (СКУ) зібрав понад $75 млн для підтримки Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Під час зустрічі з делегацією СКУ на чолі з президентом Павлом Ґродом міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив: «Це важлива допомога і символ єдності глобального українства. Зараз ми всі разом маємо відстояти нашу державність та захистити суверенітет України, щоб самим визначати нашу долю. Саме тому наші дипломатичні пріоритети залишаються незмінними: системи ППО, боєприпаси, далекобійна зброя та дрони, інвестиції в українську оборонку, підтримка Сил Оборони України, посилення антиросійських санкцій та гарантії безпеки для України».

Кошти спрямовано на закупівлю тактичної медицини, броньованих транспортних засобів, FPV-дронів, комплектів БПЛА та інших безпілотних систем. Сибіга підкреслив важливість подальшої співпраці для посилення міжнародної підтримки України, досягнення справедливого миру, захисту українців за кордоном, популяризації української культури та консолідації глобального українства.

«Нашою метою є розбудова співпраці з українською всесвітньою спільнотою, захист української ідентичності та звʼязків з батьківщиною, консолідація зусиль у відстоюванні інтересів нашої держави на міжнародній арені. Ми разом маємо бути одним голосом України у світі», – зазначив міністр.

