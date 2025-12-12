Обшуки, ув’язнення – омбудсман Лубінець заявив про погіршення ситуації з правами людини в Криму

224 українці незаконно ув’язнені в Криму, серед них 133 кримські татари – Дмитро Лубінець.

У тимчасово окупованому Криму тривають системні утиски, безпідставні затримання та тиск на українських громадян, а ситуація з правами людини щодня погіршується. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, наразі щонайменше 224 громадянина України перебувають у статусі осіб, незаконно позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Росії. Серед них 133 представники корінного народу кримських татар, а щонайменше 40 ув’язнених мають тяжкі хронічні захворювання та потребують невідкладної медичної допомоги.

Лубінець зазначив, що російська окупаційна влада свідомо створює атмосферу страху та безкарності. Він також підкреслив тиск на адвокатів у Криму.

«Росія продовжує тиск на адвокатів у Криму. Останні обшуки в офісі Кримської центральної колегії, зокрема щодо адвокатів Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва, супроводжувалися вилученням справ клієнтів, обмеженням свободи пересування та розглядом справ без участі самих адвокатів. Це ще один доказ цілеспрямованого переслідування та спроби зруйнувати систему правничого захисту на півострові», — наголосив Лубінець.

Уповноважений ВРУ закликав міжнародну спільноту посилити зусилля для захисту адвокатів та збереження незалежної адвокатури як ключового інструменту захисту прав людини.

