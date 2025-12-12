  1. В Україні

Обшуки, ув’язнення – омбудсман Лубінець заявив про погіршення ситуації з правами людини в Криму

19:36, 12 грудня 2025
224 українці незаконно ув’язнені в Криму, серед них 133 кримські татари – Дмитро Лубінець.
Обшуки, ув’язнення – омбудсман Лубінець заявив про погіршення ситуації з правами людини в Криму
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У тимчасово окупованому Криму тривають системні утиски, безпідставні затримання та тиск на українських громадян, а ситуація з правами людини щодня погіршується. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, наразі щонайменше 224 громадянина України перебувають у статусі осіб, незаконно позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Росії. Серед них 133 представники корінного народу кримських татар, а щонайменше 40 ув’язнених мають тяжкі хронічні захворювання та потребують невідкладної медичної допомоги.

Лубінець зазначив, що російська окупаційна влада свідомо створює атмосферу страху та безкарності. Він також підкреслив тиск на адвокатів у Криму.

«Росія продовжує тиск на адвокатів у Криму. Останні обшуки в офісі Кримської центральної колегії, зокрема щодо адвокатів Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва, супроводжувалися вилученням справ клієнтів, обмеженням свободи пересування та розглядом справ без участі самих адвокатів. Це ще один доказ цілеспрямованого переслідування та спроби зруйнувати систему правничого захисту на півострові», — наголосив Лубінець.

Уповноважений ВРУ закликав міжнародну спільноту посилити зусилля для захисту адвокатів та збереження незалежної адвокатури як ключового інструменту захисту прав людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Крим обшук ув'язнені Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]