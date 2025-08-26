С 28 августа теряет силу Хозяйственный кодекс – Минюст объяснил изменения

Министерство юстиции объяснило, что изменится для бизнеса с 28 августа, когда вступит в силу закон об отмене Хозяйственного кодекса.

С 28 августа в Украине вступает в силу Закон Украины от 9 января 2025 года № 4196-IX «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц», который отменяет Хозяйственный кодекс Украины (ХК). Учитывая важность реформы и обеспокоенность бизнес-сообщества изменениями в правовом регулировании хозяйственной деятельности, Министерство юстиции Украины обнародовало разъяснение.

Отмена ХК, который на протяжении двух десятилетий определял основы хозяйствования в Украине, вызывает беспокойство относительно сохранения полноты правового регулирования. Впрочем, Минюст уверяет, что реформа предусматривает трехлетний переходный период, который обеспечит «мягкий старт» изменений, позволяя бизнесу адаптироваться к новым условиям.

Стоит заметить, что в течение первых шести месяцев переходного периода субъекты управления объектами государственной собственности должны принять решение о преобразовании государственных предприятий в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью.

В случае, если такое решение не будет принято в установленный срок, Правительство принимает решение о передаче единого имущественного комплекса соответствующего государственного предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины.

Фонд государственного имущества в течение года со дня оформления передачи принимает решение о прекращении деятельности предприятия или о приватизации его единого имущественного комплекса.

Кроме того, Закон предусматривает реформирование институтов права хозяйственного ведения и права оперативного управления, которые до его принятия составляли основу правового режима имущества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

После завершения реформ правовой режим имущества таких субъектов будет составлять право собственности или узуфрукт государственного имущества (личное безвозмездное владение и пользование).

Также следует отметить, что реформа коснется и предприятий коммунальной и частной форм собственности, организационно-правовые формы которых должны претерпеть изменения.

Со дня вступления в силу Закона запрещается создание юридических лиц в организационно-правовых формах государственного предприятия (государственного коммерческого предприятия, государственного некоммерческого предприятия, казенного предприятия), коммунального предприятия (коммунального коммерческого предприятия, коммунального некоммерческого предприятия), совместного коммунального предприятия, частного предприятия, иностранного предприятия, дочернего предприятия, предприятия объединения граждан (религиозной организации, профсоюза), предприятия потребительской кооперации.

Через три года со дня вступления в силу Закона запрещается внесение изменений в сведения о государственных предприятиях (государственные коммерческие предприятия, казенные предприятия), коммунальных предприятиях, совместных коммунальных предприятиях, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, кроме:

государственной регистрации прекращения юридического лица путем преобразования или ликвидации и связанных с этим изменений в сведениях о юридическом лице;

государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, связанных с изменением руководителя юридического лица, или государственной регистрации изменения состава комиссии по прекращению, председателя комиссии или ликвидатора, управляющего прекращением;

государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, связанных с передачей единого имущественного комплекса государственного предприятия в сферу управления Фонда государственного имущества Украины;

государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, связанных с открытием производства по делу о банкротстве такого юридического лица.

Отметим, что значительная часть положений ГК либо дублирует нормы специальных законов, либо является устаревшей и утратила свою ценность.

Учитывая, что соответствующие сферы правового регулирования общественных отношений скомпонованы в ГК в главы, считаем необходимым отметить краткий обзор по каждой главе в свете приведенной реформы:

глава 1 «Общие положения» — содержит общие принципы, предмет, участников, сферы отношений, на которые не распространяется ГК, которые уже не имеют актуальности как отдельный предмет в связи с утратой силы ГК в целом;

глава 2 «Основные направления и формы участия государства и местного самоуправления в сфере хозяйствования» — посвящена определению общих принципов государственного регулирования хозяйственной деятельности, которые в настоящее время являются предметом регулирования отдельных специальных законодательных актов: Налогового кодекса Украины, законов Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О технических регламентах и оценке соответствия», «О ценах и ценообразовании», «О государственной помощи субъектам хозяйствования», «О защите экономической конкуренции», «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», «О защите прав потребителей»;

В части государственного регулирования государственного заказа (статья 13) следует иметь в виду, что Закон Украины «О государственном заказе для удовлетворения приоритетных государственных потребностей», утратил силу в связи с принятием Закона Украины от 10 апреля 2014 года № 1197-VII «О государственных закупках», который в свою очередь утратил силу в связи с Законом Украины от 25 декабря 2015 года № 922-VIII «О публичных закупках».

При этом, частью восьмой статьи 3 Закона Украины «О публичных закупках» предусмотрено, что особенности осуществления процедур закупки, определенных настоящим Законом, устанавливаются отдельными законами для таких товаров, работ и услуг, в частности в отношении услуг по подготовке специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышения квалификации и переподготовки кадров (последипломное образование) по государственному заказу.

Такими специальными законами являются, например, законы Украины «Об оборонных закупках», «О формировании и размещении государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров»;

глава 3 «Ограничение монополизма и защита субъектов хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы законами Украины «О защите экономической конкуренции», «О защите от недобросовестной конкуренции», «О государственной помощи субъектам хозяйствования», «Об Антимонопольном комитете Украины»;

глава 4 «Хозяйственная коммерческая деятельность (предпринимательство)» — определяет понятие «предпринимательство», которое раскрыто в статье 2 Закона № 4196, а другие ее положения содержат общие нормы и принципы предпринимательской деятельности. Также разнообразие организационно-правовых форм закреплено частью первой статьи 83 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которой юридические лица могут создаваться в форме обществ, учреждений и в других формах, установленных законом. В свою очередь, порядок государственной регистрации установлен Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований». Общие гарантии прав работников установлены Кодексом законов о труде Украины. Принципы равенства прав субъектов гражданских правоотношений установлены Гражданским кодексом Украины;

глава 5 «Некоммерческая хозяйственная деятельность» - Законом № 4196 предусмотрено внесение изменений в статью 85 «Непредпринимательские общества» Гражданского кодекса Украины (далее - ГК) (изложена в новой редакции), которая в целом поглощает положения этой главы;

глава 6 «Субъекты хозяйствования – общие положения» – содержит понятия «субъект хозяйствования», «субъекты малого, микро- и крупного предпринимательства», которые раскрыты в статье 2 Закона № 4196, а другие положения этой главы охватываются положениями главы 7 ГК об общих принципах создания и деятельности юридических лиц;

глава 7 «Предприятие», глава 8 «Государственные и коммунальные унитарные предприятия», глава 10 «Предприятия коллективной собственности» и глава 11 «Частные предприятия. Другие виды предприятий» — содержат перечень организационно-правовых форм предприятий, в том числе таких как «частное предприятие», «государственное предприятие», «коммунальное предприятие», «коллективное предприятие» и регулируют общие принципы их создания, деятельности и их соответствующие формы.

Закон № 4196 в целом предусматривает реформирование организационно-правовых форм юридических лиц и, в частности, исключение из правового поля украинского законодательства такой организационно-правовой формы как «предприятие», в связи с чем нормы указанных глав, посвященные регулированию этих организационно-правовых форм юридических лиц, не будут иметь отдельного предмета регулирования, а следовательно, потеряют актуальность.

Вместе с тем на переходный период, предусмотренный Законом № 4196 для реформирования организационно-правовых форм юридических лиц (три года), текущая хозяйственная деятельность предприятий может быть продолжена и будет основываться на нормах этого Закона.

Следует учитывать, что Законом № 4196 установлен запрет на государственную регистрацию новых юридических лиц в организационно-правовых формах, определенных в статье 1 Закона, внесение изменений в любые сведения о действующих государственных предприятиях (государственные коммерческие предприятия, казенные предприятия), коммунальные предприятия, совместные коммунальные предприятия, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, кроме изменений в сведениях, предусмотренных частью второй статьи 13 Закона № 4196 .

В связи с этим Закон № 4196 для создания правовых условий деятельности предприятий в переходный период частично продублировал в себе нормы вышеприведенных глав, а также предусмотрел включение норм этих глав ГК в законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности» (относительно государственных предприятий), «О местном самоуправлении в Украине» (относительно коммунальных предприятий).

Таким образом, до приведения деятельности предприятий в соответствие с требованиями Закона № 4196 предприятия руководствуются общими положениями ГК относительно деятельности юридических лиц, нормами Закона № 4196-IX, законов Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «О местном самоуправлении в Украине»;

глава 9 «Хозяйственные общества» — в целом дублирует положения статьи 84 ГК. В свою очередь, Законом № 4196-IX предусмотрено внесение изменений в законы по урегулированию отношений в отношении деятельности хозяйственных обществ в статье 96 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» (относительно хозяйственных обществ с государственной долей) и статье 60 Закона Украины «О местном самоуправлении» (относительно хозяйственных обществ с коммунальной долей).

В то время как в части регулирования отношений по созданию и деятельности обществ, основанных частными субъектами, следует обращаться к специальным законам, например Закону Украины «Об акционерных обществах» и Закону Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

глава 12 «Объединение предприятий» — положения этой главы нашли свое отражение в статьях 4-10 Закона № 4196, посвященных объединениям юридических лиц. Такой подход к применению обобщенного понятия «объединение юридических лиц» вместо объединения предприятий и хозяйственного объединения гармонизирует эти положения с нормами ГК. Со дня вступления в силу настоящего Закона юридические лица, созданные как объединения предприятий, руководствуются законодательством об объединениях юридических лиц независимо от принятия такими юридическими лицами решения об изменении наименования и государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (пункт 12 статьи 17 «Заключительные и переходные положения» Закона № 4196);

глава 13 «Гражданин как субъект хозяйствования. Особенности статуса других субъектов хозяйствования» - отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы главой 5 ГК относительно деятельности физических лиц - предпринимателей;

глава 14 «Имущество субъектов хозяйствования» — отношения, являющиеся предметом регулирования этой главы, в полной мере урегулированы главами 23 «Общие положения о праве собственности», 30 «Общие положения о вещных правах на чужое имущество», 31 «Право владения чужим имуществом», 32 «Право пользования чужим имуществом» ГК. В свою очередь, понятия «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления» раскрыты в статьях 11 и 12 Закона № 4196 (утратят силу через три года). Предприятия в переходный период (три года) продолжают осуществлять свою деятельность на основе упомянутых вещных прав. Однако, в соответствии с частью третьей статьи 13 Закона № 4196 закрепление (передача) имущества за юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления запрещается;

глава 15 «Использование природных ресурсов в сфере хозяйствования» — дублирует положения статей 13, 14 и 92 Конституции Украины. Отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы Кодексом Украины о недрах, Водным кодексом Украины, Лесным кодексом Украины, законами Украины «О животном мире», «О растительном мире», «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов», «О природно-заповедном фонде Украины», «Об аквакультуре», «О нефти и газе», «О газе (метане) угольных месторождений», «О соглашениях о разделе продукции»;

глава 16 «Использование в хозяйственной деятельности прав интеллектуальной собственности» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы главой 35 ГК и законами Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на сорта растений», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на указание происхождения товаров»;

глава 17 «Ценные бумаги в хозяйственной деятельности» — содержит только отсылочную норму к Закону Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», а статьи 164-166 этой главы были исключены;

глава 18 «Корпоративные права и корпоративные отношения» — содержит лишь отсылочную норму к Закону Украины «Об управлении объектами государственной собственности» (управлением корпоративными правами государства), а статьи 167-171 этой главы были исключены. Стоит обратить внимание, что общие положения относительно реализации всеми участниками корпоративных прав, а не только государством, являются предметом регулирования статьи 961 ГК «Права участников (учредителей, акционеров, пайщиков) юридических лиц (корпоративные права)»;

глава 19 «Общие положения о хозяйственных обязательствах» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями ГК, поскольку книга пятая ГК в целом посвящена обязательственному праву и содержит аналогичные нормам ХК положения об обязательствах;

глава 20 «Хозяйственные договоры» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями ГК, поскольку главы 52, 53 ГК аналогичным образом определяют понятия и условия договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения;

глава 21 «Цены и ценообразование в сфере хозяйствования» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями Закона Украины «О ценах и ценообразовании»;

глава 22 «Исполнение хозяйственных обязательств. Прекращение обязательств» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями ГК, поскольку общие нормы о возникновении и прекращении обязательств содержатся в главах 48-51 ГК;

глава 23 «Признание субъекта предпринимательства банкротом» — неактуальна в связи с принятием в 2019 году Кодекса Украины по процедурам банкротства. Отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы Кодексом Украины по процедурам банкротства. При этом стоит обратить внимание, что изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (часть восьмая статьи 2 Кодекса);

глава 24 «Общие принципы ответственности участников хозяйственных отношений» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями глав 3, 47, 48, 51 ГК. Так, статьи 13-14 ГК определяют общие принципы осуществления гражданских прав и выполнения обязанностей. Правовые последствия нарушения обязательства установлены главой 51 ГК, в частности статьями 610-611. В свою очередь отношения по просрочке должника урегулированы статьей 612, а просрочка кредитора – статьей 613 ГК;

глава 25 «Возмещение убытков в сфере хозяйствования» – отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями глав 22, 47, 48, 51 ГК.

Так, понятие убытков приведено в статье 22 ГК. В свою очередь, статьей 623 ГК урегулированы общие принципы возмещения убытков, причиненных нарушением обязательства, определение размера убытков. Кроме того, в части исполнения обязательства по возмещению убытков солидарными должниками следует обратиться к статьям 541-544 ГК, а по применению должником регрессивных требований - к статье 544 ГК. Регулированию ответственности за нарушение денежного обязательства посвящена статья 625 ГК;

глава 26 «Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями главы 49 ГК, регулирующей отношения обеспечения исполнения обязательств, и глав 52, 53 ГК, определяющих понятие и условия договора.

Так, понятие неустойки (штрафа, пени) и порядок ее применения в отношениях урегулированы статьями 549-552 ГК. В свою очередь, соотношение убытков и неустойки при нарушении обязательства оговорено в статье 624 ГК.

Учитывая, что в соответствии с положениями статей 236-237 ГК основным документом, который должен определять виды и порядок применения оперативно-хозяйственных санкций, является именно договор, юридические лица могут предусмотреть применение соответствующих оперативно-хозяйственных санкций в договорах, руководствуясь общими положениями статей 611, 615, 627, 628 ГК об установлении отдельных видов обеспечения выполнения обязательств;

глава 27 «Административно-хозяйственные санкции» — положения об административно-хозяйственных санкциях в полной мере перенесены в статью 15 Закона № 4196;

глава 28 «Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы положениями законов Украины «О защите экономической конкуренции», «О защите от недобросовестной конкуренции», «Об Антимонопольном комитете Украины»;

глава 29 «Отрасли и виды хозяйственной деятельности» — в целом классифицирует отрасли хозяйственной деятельности с целью осуществления статистических наблюдений. При этом, в соответствии с Законом Украины «Об официальной статистике», классификация не является предметом закона, а осуществляется путем разработки органами государственной власти соответствующих классификаторов;

глава 30 «Особенности правового регулирования хозяйственно-торговой деятельности» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы книгой пятой ГК, которая определяет как общие положения обязательственного права, так и особенности регулирования отдельных договорных конструкций, а также другими законами Украины, например, «О рынке электрической энергии», «О теплоснабжении», «О жилищно-коммунальных услугах», «О рынке природного газа», «О публичных закупках», «О критической инфраструктуре», «О рынках капитала и организованных товарных рынках»;

глава 31 «Коммерческое посредничество (агентские отношения) в сфере хозяйствования» — отношения, являющиеся предметом этой главы, охвачены положениями главы 17 ГК, которая регулирует отношения представительства, и отдельными нормами книги пятой ГК, которые регулируют обязательственные, в том числе договорные отношения;

глава 32 «Правовое регулирование перевозки грузов» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы главами 64, 65 ГК и законами Украины «О транспорте», «О железнодорожном транспорте», «Об автомобильном транспорте», Кодексом торгового мореплавания Украины, Воздушным кодексом Украины, а также законами Украины «О мультимодальных перевозках», «О транспортно-экспедиторской деятельности»;

глава 33 «Капитальное строительство» — в настоящее время отношения в сфере строительства, нормирования в строительстве, градостроительства, пространственного планирования территорий и архитектуры нормированы законами Украины «О регулировании градостроительной деятельности», «Об архитектурной деятельности», «О строительных нормах», «О предоставлении строительной продукции на рынке», «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности»;

глава 34 «Правовое регулирование инновационной деятельности» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы главой 62 ГК, законами Украины «Об инновационной деятельности», «Об инвестиционной деятельности», «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», «О научной и научно-технической экспертизе», «О научной и научно-технической деятельности»;

глава 35 «Особенности правового регулирования финансовой деятельности» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы главой 71 ГК, законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О платежных услугах»;

глава 36 «Использование в предпринимательской деятельности прав других субъектов хозяйствования (коммерческая концессия)» — отношения, являющиеся предметом этой главы, урегулированы главой 76 ГК;

глава 37 «Внешнеэкономическая деятельность» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности»;

глава 38 «Иностранные инвестиции» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы законом Украины «О режиме иностранного инвестирования», «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине»;

глава 39 «Специальные (свободные) экономические зоны» — Законом Украины от 9 июля 2022 года № 2389 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно основ государственной региональной политики и политики восстановления регионов и территорий» признаны утратившими силу законы Украины «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон», «О стимулировании развития регионов», «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест» и ряд законов Украины, которыми вводился специальный правовой режим хозяйственной деятельности на соответствующих территориях Украины.

В то же время, в соответствии с пунктом 8 части второй статьи 92 Конституции Украины исключительно законами Украины устанавливаются, в частности, порядок создания и функционирования свободных и других специальных зон, имеющих экономический или миграционный режим, отличный от общего.

Статьей 1 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» предусмотрено, что специальная экономическая зона – это территория, в пределах которой соответствующим законом Украины устанавливается и действует специальный правовой режим хозяйственной деятельности и специальный порядок применения и действия законодательства Украины.

Общие принципы создания специальных экономических зон установлены статьями 24 и 25 настоящего Закона.

Также необходимо обратить внимание и на то, что согласно части первой статьи 70 и части первой статьи 130 Таможенного кодекса Украины с целью применения законодательства Украины по вопросам таможенного дела вводится такой таможенный режим, как свободная таможенная зона.

Таким образом, общие принципы создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон урегулированы Конституцией Украины, Таможенным кодексом Украины и Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности»;

глава 40 «Концессии» — содержит отсылочную норму к Закону Украины «О концессиях», а статьи 407-410 этой главы исключены;

глава 41 «Другие виды специальных режимов хозяйственной деятельности» — отношения, являющиеся предметом этой главы, в полной мере урегулированы Кодексом гражданской защиты Украины, законами Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины», «О государственной границе Украины», «О природно-заповедном фонде Украины», «О хозяйственной деятельности в Вооруженных Силах Украины», «О правовом режиме чрезвычайного положения», «О правовом режиме военного положения».

Также стоит обратить внимание на положения, которые теряют силу вместе с ГК и не нашли своего прямого отражения в других законах, однако их отсутствие в полной мере компенсируется системой других правовых предписаний.

Частями второй – четвертой статьи 64 ГК предусмотрено, что предприятие самостоятельно определяет свою организационную структуру, устанавливает численность работников и штатное расписание.

Функции, права и обязанности структурных подразделений предприятия определяются положениями о них, которые утверждаются в порядке, определенном уставом предприятия или другими учредительными документами.

Предприятие имеет право создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения.

В ГК отношениям по созданию обособленных подразделений юридического лица посвящена статья 95 «Филиалы и представительства».

Однако анализ ГК не выявил положений, регулирующих отношения в целом по утверждению структуры юридического лица и, в частности, выделению структурных подразделений в его структуре.

Вместе с тем, в соответствии с положениями статьи 88 ГК основным учредительным документом общества является устав, в котором указываются наименование юридического лица, органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений, порядок вступления в общество и выхода из него. Учредительный документ может содержать другие положения.

В аспекте вышеприведенных норм следует констатировать, что статья 64 ГК также отсылает к учредительному документу по вопросам регулирования деятельности структурных подразделений юридического лица.

Кроме того, могут пригодиться также положения специальных законодательных актов, регулирующих отношения по созданию и деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм.

Так, статья 71 Закона Украины «Об акционерных обществах» включает в компетенцию наблюдательного совета акционерного общества решение вопросов о создании, реорганизации и/или ликвидации структурных и/или обособленных подразделений общества, кроме случаев, когда по решению наблюдательного совета решение указанных вопросов делегировано исполнительному органу общества.

Подводя итог вышесказанному, в части формирования структуры юридического лица, его разделения на структурные и обособленные подразделения следует обращаться в первую очередь к учредительным документам юридического лица, положениям о подразделениях, утвержденным органами управления юридического лица в соответствии с их компетенцией.

Частью пятой статьи 65 ГК установлено, что руководитель предприятия без доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, других организациях, в отношениях с юридическими лицами и гражданами, формирует администрацию предприятия и решает вопросы деятельности предприятия в пределах и порядке, определенных учредительными документами.

Анализ ГК свидетельствует об отсутствии соответствующей нормы в главе 7 «Общие положения о юридическом лице».

Вместе с тем следует обратиться к общим принципам ГК в главе 17 «Представительство».

В соответствии с частью третьей статьи 237 ГК представительство возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и по другим основаниям, установленным актами гражданского законодательства.

Также в соответствии со статьей 244 ГК представительство по доверенности может основываться на акте органа юридического лица. Доверенность является письменным документом, выдаваемым одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

В свою очередь, в соответствии с положениями статьи 88 ГК основным учредительным документом общества является устав, в котором указываются наименование юридического лица, органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений, порядок вступления в общество и выхода из него. Учредительный документ может содержать другие положения.

Учитывая изложенное, положение о представлении юридического лица его руководителем без доверенности может быть определено в учредительном документе юридического лица.

Кроме того, могут пригодиться также положения специальных законодательных актов, регулирующих отношения создания и деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм.

Так, в соответствии с частью шестой статьи 82 Закона Украины «Об акционерных обществах» предусмотрено, что председатель коллегиального исполнительного органа имеет право без доверенности действовать от имени общества в соответствии с решениями коллегиального исполнительного органа, в частности представлять интересы общества, совершать сделки от имени общества, издавать приказы и давать распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками общества.

Другой член коллегиального исполнительного органа также может быть наделен такими полномочиями, если это предусмотрено уставом акционерного общества.

Уставом акционерного общества может предусматриваться возможность каждого или отдельных членов коллегиального исполнительного органа действовать от имени общества без доверенности или возможность всех или отдельных членов исполнительного органа совершать действия от имени общества без доверенности исключительно совместно.

В соответствии с частью десятой статьи 39 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества или председатель коллегиального исполнительного органа общества может действовать от имени общества без доверенности. Устав общества может предусматривать возможность каждого или отдельных членов коллегиального исполнительного органа действовать от имени общества без доверенности или возможность всех или отдельных членов исполнительного органа совершать действия от имени общества без доверенности исключительно совместно.

Следует констатировать, что даже вышеприведенные статьи законов Украины «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» обусловливают, в первую очередь, учредительный документ (устав) общества, как акт, в котором должно быть закреплено право руководителя или другого члена исполнительного органа общества действовать от имени общества без доверенности.

Кроме того, в этом случае могут пригодиться сведения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о руководителе юридического лица и о других лицах, которые могут совершать действия от имени юридического лица, в том числе подписывать договоры, подавать документы для государственной регистрации и т.п. (пункт 12 части второй статьи 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»).

При этом частью первой статьи 10 этого Закона предусмотрено, что если документы и сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр, внесены в него, такие документы и сведения считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьим лицом.

Статьей 581 ГК предусмотрено, что субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печати. Использование субъектом хозяйствования печати не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати субъекта хозяйствования на документе не создает юридических последствий.

Анализ ГК свидетельствует об отсутствии соответствующей нормы в главе 7 «Общие положения о юридическом лице».

Однако стоит обратить внимание, что статья 581 появилась в ГК в связи с изменениями, внесенными Законом Украины от 15 апреля 2014 года № 1206-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса», который содержал ряд норм, направленных на упрощение ведения бизнеса.

Принятие этой нормы стало толчком к изменениям в целом в законодательстве Украины относительно введения в нем принципа необязательности применения печати юридического лица.

Так, анализ законодательства свидетельствует, что нормы, которые предусматривали проставление печати юридического лица на определенном документе, были либо исключены, либо дополнены словами «при наличии».

Такие изменения, например, были внесены в целый ряд законодательных актов Законом Украины от 23 марта 2017 года № 1982-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами – предпринимателями».

Кроме того, следует обратить внимание, что норма статьи 581 ГК является диспозитивной и позволяет юридическому лицу по своему усмотрению определятьсь относительно применения им печати.

В свою очередь, в соответствии с положениями статьи 88 ГК основным учредительным документом общества является устав, в котором указываются наименование юридического лица, органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений, порядок вступления в общество и выхода из него. Учредительный документ может содержать и другие положения.

Таким образом, при решении вопроса о применении печати юридического лица следует обращаться к положениям его учредительных документов.

В случае нарушения стороной обязательств, ГК предусматривает применение к нарушителю оперативно-хозяйственных санкций, которые в соответствии с частью первой статьи 235 ГК являются мерами оперативного воздействия на правонарушителя с целью прекращения или предупреждения повторения нарушений обязательства, используемые самими сторонами обязательства в одностороннем порядке.

В свою очередь ГК приводит перечень видов оперативно-хозяйственных санкций. Также ГК отмечает, что перечень оперативно-хозяйственных санкций, установленный в части первой этой статьи, не является исчерпывающим. Стороны могут предусмотреть в договоре также другие оперативно-хозяйственные санкции. К нарушителю могут быть применены только те оперативно-хозяйственные санкции, применение которых предусмотрено договором. Порядок применения конкретных оперативно-хозяйственных санкций определяется договором (статьи 236 и 237 ГК).

Учитывая, что в соответствии с положениями хозяйственного законодательства основным документом, который должен определять виды и порядок применения оперативно-хозяйственных санкций, является именно договор, субъекты хозяйствования могут предусмотреть применение оперативно-хозяйственных санкций, руководствуясь положениями гражданского законодательства на общих основаниях.

Отмечаем, что в соответствии с частью первой статьи 611 ГК в случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом.

В соответствии с частью первой статьи 627 ГК стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований настоящего Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

Содержание договора составляют условия (пункты), определенные по усмотрению сторон и согласованные ими, и условия, которые являются обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства (часть первая статьи 628 ГК).

Например, статьей 615 ГК предусмотрено, что в случае нарушения обязательства одной стороной, вторая сторона имеет право частично или в полном объеме отказаться от обязательства, если это установлено договором или законом

Односторонний отказ от обязательства не освобождает виновную сторону от ответственности за нарушение обязательства.

В результате одностороннего отказа от обязательства, частично или в полном объеме соответственно, изменяются условия обязательства или оно прекращается.

Также следует отметить, что в соответствии со статьей 546 ГК выполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, поручительством, гарантией, залогом, удержанием, задатом, правом доверительной собственности.

Договором или законом могут быть установлены другие виды обеспечения исполнения обязательства.

Исполнение обязательства (основного обязательства) обеспечивается, если это установлено договором или законом (статья 548 ГК).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что руководствуясь приведенными нормами ГК, стороны могут договориться о порядке одностороннего отказа от обязательства, установлении отдельных видов обеспечения исполнения обязательства, что корреспондируется с видами оперативно-хозяйственных санкций, предусмотренных пунктами 1-3 части первой статьи 236 ХК, а отказ от установления в будущем хозяйственных отношений со стороной, нарушающей обязательство (пункт 4 части первой статьи 236 ХК), и так лежит в плоскости реализации принципа свободы договора, в частности, в части свободного выбора стороной своего контрагента.

Подводя итоги проведенного анализа, считаем, что общественные отношения, которые охватывал предмет регулирования ГК, не останутся за пределами правового поля, а его отмена не окажет существенного влияния на деятельность субъектов хозяйствования как в период реформы, так и после ее завершения.

