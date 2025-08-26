У президента Польши заявили, что не прекратят доступ к Starlink в Украине

Польша опровергла слухи о блокировке Польша опровергла слухи о блокировке, несмотря на вето на закон о помощи.

Глава Офиса Президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг сообщения о том, что вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам повлияет на предоставление услуг спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

Богуцкий подчеркнул, что Польша не прекратит работу Starlink в Украине, поскольку их функционирование обеспечивается действующим законодательством. Президентский законопроект, поданный в Сейм, сохраняет действующий порядок финансирования.

«Эту президентскую инициативу просто нужно эффективно проработать в польском парламенте в сентябре. То же самое касается поддержки хранения данных украинской администрации в безопасном месте», – отметил чиновник.

Напомним, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что власти Польши не смогут оказывать помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специальном статусе для украинских беженцев.

