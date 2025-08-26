У президента Польщі заявили, що не припинить доступ до Starlink в Україні

Польща спростувала чутки про блокування Польща спростувала чутки про блокування попри вето на закон про допомогу.

Керівник Офісу Президента Польщі Збігнєв Богуцький спростував повідомлення, що вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям вплине на надання послуг супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Богуцький підкреслив, що Польща не припинить роботу Starlink в Україні, оскільки їхнє функціонування забезпечується чинним законодавством. Президентський законопроєкт, поданий до Сейму, зберігає чинний порядок фінансування.

«Цю президентську ініціативу просто потрібно ефективно опрацювати в польському парламенті у вересні. Те саме стосується підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що влада Польщі не зможе надавати допомогу з фінансуванням супутникового інтернету Starlink для України через вето, яке наклав президент Кароль Навроцький на закон про продовження допомоги та спеціального статусу для українських біженців.

