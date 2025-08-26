Трамп планирует переименовать Пентагон в Министерство войны

Трамп хочет вернуть Пентагону историческое название во время Первой и Второй мировой войны – Министерство войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть Пентагону его историческое название – Министерство войны. Об этом сообщает издание Politico.

«Когда мы выиграли Первую мировую, Вторую мировую войну, он (Пентагон – ред.) назывался Министерством войны. И для меня это действительно то, чем оно является», – отметил Трамп во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что старое название ассоциируется с «невероятной историей побед» США и звучало «гораздо мощнее», чем нынешнее – Министерство обороны.

По словам президента, изменение названия может быть объявлено в течение ближайших недель. Трамп также подчеркнул, что его администрация не планирует ограничиваться только оборонной стратегией: «Мы хотим и наступления тоже».

