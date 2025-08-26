Трамп планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни

Трамп хоче повернути Пентагону історичну назву під час Першої та Другої світової війни – Міністерство війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір повернути Пентагону його історичну назву – Міністерство війни. Про це повідомляє видання Politico.

«Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон – ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є», – зазначив Трамп під час пресконференції. Він наголосив, що стара назва асоціюється з «неймовірною історією перемог» США і звучала «набагато потужніше», ніж нинішня – Міністерство оборони.

За словами президента, зміна назви може бути оголошена протягом найближчих тижнів. Трамп також підкреслив, що його адміністрація не планує обмежуватися лише оборонною стратегією: «Ми хочемо і наступу теж».

