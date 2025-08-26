Практика судів
  1. У світі

Трамп планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни

08:50, 26 серпня 2025
Трамп хоче повернути Пентагону історичну назву під час Першої та Другої світової війни – Міністерство війни.
Трамп планує перейменувати Пентагон на Міністерство війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив про намір повернути Пентагону його історичну назву – Міністерство війни. Про це повідомляє видання Politico.

«Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон – ред.) називався Міністерством війни. І для мене це дійсно те, чим воно є», – зазначив Трамп під час пресконференції. Він наголосив, що стара назва асоціюється з «неймовірною історією перемог» США і звучала «набагато потужніше», ніж нинішня – Міністерство оборони.

За словами президента, зміна назви може бути оголошена протягом найближчих тижнів. Трамп також підкреслив, що його адміністрація не планує обмежуватися лише оборонною стратегією: «Ми хочемо і наступу теж».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Пентагон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Відсутність паспорту під час складання протоколу затримання не виключає встановлення особи на підставі відомостей, наданих самим затриманим — Верховний Суд

Адвокат стверджував про недостовірність інформації у протоколі затримання, оскільки в підзахисного при собі не було паспорта, а у протоколі слідчий вказав, що особу затриманого встановлено.

Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Новим директором держпідприємства ДСА, яке займається електронним судом, стане Олексій Атерлей

Начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Олексій Атерлей стане новим директором держпідприємства ДСА «Інформаційні судові системи».

Свідки зможуть фіксувати паркування на місцях для осіб з інвалідністю і передавати дані про порушників через веб-портал — законопроект

Депутати пропонують посилити громадський контроль за порушенням водіями правил паркування на місцях для осіб з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду