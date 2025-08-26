Вуди Аллен прокомментировал участие в российском кинофестивале: «Что бы ни делали политики, прекращение творческих дискуссий не может помочь»

МИД Украины раскритиковал Вуди Аллена за участие в неделе кино в России.

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен принял участие онлайн в Московской международной неделе кино, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщило издание The Guardian.

Комментируя свое участие, Аллен заявил: «Что касается конфликта в Украине, то я твердо убежден, что Владимир Путин - абсолютно неправ. Вызванная им война возмутительна. Однако, чтобы ни поступали политики, не думаю, что прекращение творческих дискуссий может когда-либо помочь».

МИД Украины осудил решение режиссера участвовать в мероприятии, организованном в России, подчеркнув недопустимость таких действий на фоне агрессии РФ против Украины.

