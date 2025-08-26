Практика судів
Вуді Аллен прокоментував участь у російському кінофестивалі: «Щоб не вчинили політики, припинення творчих дискусій не може допомогти»

09:48, 26 серпня 2025
МЗС України розкритикувало Вуді Аллена за участь у тижні кіно в Росії.
Вуді Аллен прокоментував участь у російському кінофестивалі: «Щоб не вчинили політики, припинення творчих дискусій не може допомогти»
Американський режисер і сценарист Вуді Аллен взяв участь онлайн у Московському міжнародному тижні кіно, що викликало критику з боку Міністерства закордонних справ України. Про це повідомило видання The Guardian.

Коментуючи свою участь, Аллен заявив: «Щодо конфлікту в Україні, то я твердо переконаний, що Володимир Путін - абсолютно неправий. Спричинена ним війна обурлива. Однак, щоб не вчинили політики, не думаю, що припинення творчих дискусій може будь-коли допомогти».

МЗС України засудило рішення режисера брати участь у заході, організованому в Росії, наголосивши на неприпустимості таких дій на тлі агресії РФ проти України.

росія МЗС Україна війна

