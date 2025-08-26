Временное освобождение от налоговых обязанностей для бизнеса с прифронтовых территорий: кто имеет право и как получить

Налогоплательщики, чья деятельность ведется в прифронтовых регионах и пострадала в результате боевых действий, могут воспользоваться правом на временное освобождение от исполнения налоговых обязательств.

Налоговая служба обращает внимание, что предприниматели и юридические лица, работающие в прифронтовых зонах и понесшие убытки в результате боевых действий, могут воспользоваться правом на временное освобождение от налоговых обязательств.

Такая возможность предусмотрена приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года № 225. Согласно документу, таким плательщикам разрешается отложить подачу налоговой отчетности и уплату налогов до окончания военного положения или до момента, когда появится возможность восстановить выполнение своих обязательств.

Кто может воспользоваться:

Право на освобождение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не имеющие возможности выполнять налоговые обязательства из-за её последствий, в частности:

полное или частичное разрушение производственных мощностей;

уничтожение компьютерного и другого оборудования;

нахождение на территории боевых действий;

оккупация территории, где расположено предприятие или его объекты налогообложения;

потеря доступа к производственным или административным помещениям;

утрата других производственных или необоротных активов.

Временное освобождение предусматривает:

Перенос сроков:

подачи отчетности по установленным налогам, сборам, обязательным платежам;

уплаты установленных налогов, сборов и обязательных платежей.

Освобождение от штрафных санкций за:

несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;

нарушение порядка применения РРО/ПРРО.

Что необходимо сделать:

Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме с подтверждающими документами.

Это могут быть:

акты фиксации пожаров, разрушений, составленные уполномоченными сотрудниками ГСЧС;

данные из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о праве собственности;

выписки из ЕРДР о регистрации уголовных правонарушений;

банковские выписки об отсутствии средств как других источников дохода предприятия;

другие документы, подтверждающие факты препятствий или невозможности.

Подавать документы можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, по почте (с уведомлением о вручении) либо через Электронный кабинет.

Рассмотрение документов:

Контролирующий орган рассматривает заявление и документы в течение 20 календарных дней.

Если предоставленных документов недостаточно — налогоплательщику направляется решение с предложением предоставить дополнительные материалы для подтверждения в течение 10 календарных дней. После получения таких дополнительных документов контролирующий орган рассматривает их в течение 20 календарных дней.

Решение о возможности или невозможности выполнения налоговых обязательств принимается с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и обстоятельств каждого налогоплательщика, причинно-следственной связи и всех предоставленных документов.

В случае положительного решения налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязательства в течение шести месяцев после отмены военного положения либо после восстановления возможности их выполнения.

