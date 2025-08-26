Временное освобождение от налоговых обязанностей для бизнеса с прифронтовых территорий: кто имеет право и как получить

Налоговая служба обращает внимание, что предприниматели и юридические лица, работающие в прифронтовых зонах и понесшие убытки в результате боевых действий, могут воспользоваться правом на временное освобождение от налоговых обязательств.
Такая возможность предусмотрена приказом Министерства финансов Украины от 29 июля 2022 года № 225. Согласно документу, таким плательщикам разрешается отложить подачу налоговой отчетности и уплату налогов до окончания военного положения или до момента, когда появится возможность восстановить выполнение своих обязательств.
Кто может воспользоваться:
Право на освобождение имеют юридические и физические лица, пострадавшие от российской агрессии и не имеющие возможности выполнять налоговые обязательства из-за её последствий, в частности:
Временное освобождение предусматривает:
Перенос сроков:
подачи отчетности по установленным налогам, сборам, обязательным платежам;
уплаты установленных налогов, сборов и обязательных платежей.
Освобождение от штрафных санкций за:
несвоевременную регистрацию налоговых или акцизных накладных;
нарушение порядка применения РРО/ПРРО.
Что необходимо сделать:
Налогоплательщик должен подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме с подтверждающими документами.
Это могут быть:
Подавать документы можно по месту налоговой регистрации или в любой сервисный центр ГНС лично, по почте (с уведомлением о вручении) либо через Электронный кабинет.
Рассмотрение документов:
Контролирующий орган рассматривает заявление и документы в течение 20 календарных дней.
Если предоставленных документов недостаточно — налогоплательщику направляется решение с предложением предоставить дополнительные материалы для подтверждения в течение 10 календарных дней. После получения таких дополнительных документов контролирующий орган рассматривает их в течение 20 календарных дней.
Решение о возможности или невозможности выполнения налоговых обязательств принимается с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и обстоятельств каждого налогоплательщика, причинно-следственной связи и всех предоставленных документов.
В случае положительного решения налогоплательщик получает право выполнить свои налоговые обязательства в течение шести месяцев после отмены военного положения либо после восстановления возможности их выполнения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.