Ексворотаря «Динамо» та «Шахтаря» Артура Рудька затримали під час спроби незаконного перетину кордону

Артур Рудько намагався залишити територію України, але зараз він вже у навчальному центрі ЗСУ, — пише Sport Arena.

Ексворотаря "Динамо","Шахтаря" та "Чорноморця" Артура Рудька затримали під час спроби незаконного перетину кордону. Про це пише Sport Arena.

Як повідомляється, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Останнім клубом 33-річного Рудька був "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.

