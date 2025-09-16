Экс-вратаря «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы

Экс-вратаря "Динамо", "Шахтера" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Об этом пишет Sport Arena.
Сообщается, что в настоящее время бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
Последним клубом 33-летнего Рудько был "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.