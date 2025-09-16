Экс-вратаря «Динамо» и «Шахтера» Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы

Артур Рудько пытался покинуть территорию Украины, но сейчас он уже в учебном центре ВСУ, — пишет Sport Arena.

Экс-вратаря "Динамо", "Шахтера" и "Черноморца" Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы. Об этом пишет Sport Arena.

Сообщается, что в настоящее время бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Последним клубом 33-летнего Рудько был "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.

