Чи обов’язково заводити паперову трудову книжку новому працівнику — роз’яснення

Законодавством не передбачено, у якій формі має бути висловлена вимога про оформлення трудової книжки.

З початком першого офіційного працевлаштування питання оформлення трудової книжки набуває практичного значення. Відповідно до чинного законодавства, ведення паперових трудових книжок вже не є обов’язковим — від 2021 року в Україні діє електронний облік трудової діяльності. Проте паперову трудову книжку все ще можна оформити за бажанням працівника.

Особа, яка влаштовується на свою першу офіційну роботу, має право вимагати від роботодавця оформити паперову трудову книжку. У такому випадку роботодавець зобов’язаний внести відповідні записи й видати трудову книжку не пізніше ніж через п’ять днів із моменту прийняття працівника на роботу. Це передбачено Кодексом законів про працю України.

Федерація профспілок зазначає, що законодавством не передбачено, у якій формі (усній чи письмовій) має бути висловлене вимога про оформлення трудової книжки. Але цілком логічно, щоб особа, яка приймається на роботу вперше, зазначила умову про видачу трудової книжки вперше у заяві про прийняття на роботу.

Слід зазначити, що на сьогодні зберігає чинність Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58.

Заява про прийняття на роботу письмове волевиявлення особи на працевлаштування у конкретного роботодавця, завізоване уповноваженою особою роботодавця.

Чи зобов'язаний працівник надавати трудову книжку роботодавцю

Під час укладення трудового договору працівник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Також він має подати трудову книжку (за наявності) або інформацію про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.

У певних випадках закон вимагає додаткові документи — наприклад, диплом, медичну довідку або військовий квиток.

Якщо працівник вимагатиме вести паралельно з електронним варіантом паперову трудову книжку, роботодавець зобов’язаний це робити, зокрема, як зазначається у статті 48 Кодексу законів про працю України, на вимогу працівника вносити до паперової трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

В разі, коли працівник приймається на роботу вперше й вимагає оформлення паперової трудової книжки, згадана стаття зобов’язує роботодавця зробити це протягом 5 днів.

Основним джерелом інформації про трудову діяльність поступово стає електронна система Пенсійного фонду України.

