Обязательно ли заводить бумажную трудовую книжку новому работнику — разъяснение

Законодательством не предусмотрено, в какой форме должно быть высказано требование об оформлении трудовой книжки.

С началом первого официального трудоустройства вопрос оформления трудовой книжки приобретает практическое значение. Согласно действующему законодательству, ведение бумажных трудовых книжек больше не является обязательным — с 2021 года в Украине действует электронный учёт трудовой деятельности. Однако бумажную трудовую книжку всё ещё можно оформить по желанию работника.

Лицо, которое устраивается на свою первую официальную работу, имеет право требовать от работодателя оформление бумажной трудовой книжки. В таком случае работодатель обязан внести соответствующие записи и выдать трудовую книжку не позднее чем через пять дней с момента приёма на работу. Это предусмотрено Кодексом законов о труде Украины.

Федерация профсоюзов отмечает, что законодательством не установлено, в какой форме (устной или письменной) должно быть выражено требование о выдаче трудовой книжки. Однако вполне логично, чтобы лицо, которое принимается на работу впервые, указало условие о выдаче трудовой книжки в заявлении о приёме на работу.

Следует отметить, что на сегодняшний день продолжает действовать Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников, утверждённая приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины и Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 № 58.

Заявление о приёме на работу — это письменное волеизъявление лица о трудоустройстве к конкретному работодателю, завизированное уполномоченным лицом работодателя.

Обязан ли работник предоставлять трудовую книжку работодателю

При заключении трудового договора работник обязан предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также он должен подать трудовую книжку (при наличии) либо информацию о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.

В отдельных случаях закон требует дополнительные документы — например, диплом, медицинскую справку или военный билет.

Если работник пожелает, чтобы параллельно с электронной версией велась бумажная трудовая книжка, работодатель обязан это обеспечить. В частности, согласно статье 48 Кодекса законов о труде Украины, по требованию работника в бумажную трудовую книжку должны вноситься записи о приёме на работу, переводах, увольнении, поощрениях и наградах за успехи в труде.

Если работник устраивается на работу впервые и требует оформления бумажной трудовой книжки, упомянутая статья обязывает работодателя сделать это в течение 5 дней.

Основным источником информации о трудовой деятельности постепенно становится электронная система Пенсионного фонда Украины.

