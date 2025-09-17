Кабмін оновив повноваження Укрдержархіву

У Мін’юсті заявили, що прийняте допоможе архівній системі адаптуватися до сучасних викликів, передусім у напрямку цифровізації та розширення міжнародної співпраці.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про Державну архівну службу України». Про це повідомило Міністерство юстиції.

Документ приведено у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про страховий фонд документації України», Бюджетного кодексу України, а також завдань, визначених «Стратегією захисту документальної спадщини як запоруки збереження національної ідентичності та державності на період до 2027 року».

Відтепер на Державну архівну службу України покладено повноваження щодо:

- здійснення міжгалузевої координації з питань збереження документальних свідчень про події повномасштабної збройної агресії держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором та/або державою-окупантом, проти України, експертизи їх цінності та передавання на зберігання;

- організації державного обліку та зберігання документів Національного архівного фонду, у тому числі створених у результаті ініціативного документування подій;

- розширення інструментів державного нагляду у сфері страхового фонду документації шляхом уповноваження архівної служби видавати приписи за результатами перевірок;

- прийняття для проставлення апостиля офіційних документів, що видаються державними архівними установами, та їх видачі з проставленим апостилем;

- забезпечення цифрової трансформації архівної справи та діловодства, організації впровадження електронних сервісів, зокрема з надання архівних послуг через інформаційні ресурси;

- упровадження системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в апараті Укрдержархіву та установах, що належать до сфери його управління.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов підкреслив: «Це ще один крок до створення єдиної та цілісної системи збереження свідчень війни за Незалежність України».

У Мін’юсту додали, що прийняте рішення має стратегічне значення для збереження національної пам’яті та адаптації архівної системи до сучасних викликів, передусім у напрямку цифровізації та розширення міжнародної співпраці.

