Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив повноваження Укрдержархіву

16:35, 17 вересня 2025
У Мін’юсті заявили, що прийняте допоможе архівній системі адаптуватися до сучасних викликів, передусім у напрямку цифровізації та розширення міжнародної співпраці.
Кабмін оновив повноваження Укрдержархіву
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про Державну архівну службу України». Про це повідомило Міністерство юстиції.

Документ приведено у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про страховий фонд документації України», Бюджетного кодексу України, а також завдань, визначених «Стратегією захисту документальної спадщини як запоруки збереження національної ідентичності та державності на період до 2027 року».

Відтепер на Державну архівну службу України покладено повноваження щодо:

- здійснення міжгалузевої координації з питань збереження документальних свідчень про події повномасштабної збройної агресії держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором та/або державою-окупантом, проти України, експертизи їх цінності та передавання на зберігання;

- організації державного обліку та зберігання документів Національного архівного фонду, у тому числі створених у результаті ініціативного документування подій;

- розширення інструментів державного нагляду у сфері страхового фонду документації шляхом уповноваження архівної служби видавати приписи за результатами перевірок;

- прийняття для проставлення апостиля офіційних документів, що видаються державними архівними установами, та їх видачі з проставленим апостилем;

- забезпечення цифрової трансформації архівної справи та діловодства, організації впровадження електронних сервісів, зокрема з надання архівних послуг через інформаційні ресурси;

- упровадження системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в апараті Укрдержархіву та установах, що належать до сфери його управління.

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов підкреслив: «Це ще один крок до створення єдиної та цілісної системи збереження свідчень війни за Незалежність України».

У Мін’юсту додали, що прийняте рішення має стратегічне значення для збереження національної пам’яті та адаптації архівної системи до сучасних викликів, передусім у напрямку цифровізації та розширення міжнародної співпраці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді