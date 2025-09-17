Кабмин обновил полномочия Укргосархива

В Минюсте заявили, что принятое поможет архивной системе адаптироваться к современным вызовам, прежде всего в направлении цифровизации и расширения международного сотрудничества.

Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в Положение о Государственной архивной службе Украины». Об этом сообщило Министерство юстиции.

Документ приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства, в частности Закона Украины «О страховом фонде документации Украины», Бюджетного кодекса Украины, а также задачами, определенными «Стратегией защиты документального наследия как залога сохранения национальной идентичности и государственности на период до 2027 года».

Отныне на Государственную архивную службу Украины возложены полномочия по:

осуществлению межотраслевой координации по вопросам сохранения документальных свидетельств о событиях полномасштабной вооруженной агрессии государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или государством-оккупантом, против Украины, экспертизы их ценности и передачи на хранение;

организации государственного учета и хранения документов Национального архивного фонда, в том числе созданных в результате инициативного документирования событий;

расширению инструментов государственного надзора в сфере страхового фонда документации путем уполномочивания архивной службы выдавать предписания по результатам проверок;

принятию для проставления апостиля официальных документов, выдаваемых государственными архивными учреждениями, и их выдаче с проставленным апостилем;

обеспечению цифровой трансформации архивного дела и делопроизводства, организации внедрения электронных сервисов, в частности по предоставлению архивных услуг через информационные ресурсы;

внедрению системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в аппарате Укргосархива и учреждениях, относящихся к сфере его управления.

Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов подчеркнул: «Это еще один шаг к созданию единой и целостной системы сохранения свидетельств войны за Независимость Украины».

В Минюсте добавили, что принятое решение имеет стратегическое значение для сохранения национальной памяти и адаптации архивной системы к современным вызовам, прежде всего в направлении цифровизации и расширения международного сотрудничества.

