З начальника митного поста Закарпатської митниці можуть стягнути понад 4,5 млн грн в дохід держави

Фото: nazk.gov.ua

Спеціальна антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація), що належать начальнику митного поста Закарпатської митниці та його родичам. Про це повідомило НАЗК.

Підставою для позову стали результати моніторингу способу життя посадовця, а також докази, самостійно отримані прокурором САП.

Під час проведення моніторингу НАЗК встановило, що впродовж 2022–2023 років митник набув рухоме і нерухоме майно, а також грошові кошти на понад 4 млн грн.

«Йдеться про:

автомобіль «Skoda Octavia», 2018 р.в., що оформлений на посадовця;

727 тис. грн готівки, які він задекларував у 2023 році, але не зміг пояснити походження;

квартиру в одній із новобудов Ужгорода;

автомобіль «LEXUS RX 200T», 2016 р.в.

Варто зазначити, що помешкання і другу автівку придбали близькі особи посадовця за цінами, значно нижчими за ринкові. Проте користувався ними декларант та його дружина», - заявили у НАЗК.

Агентство проаналізувало доходи і видатки начальника митного поста і прийшло до висновку про неможливість набути зазначені активи за рахунок законних доходів.

Також там додали, що активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

