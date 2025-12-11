С начальника таможенного поста Закарпатской таможни могут взыскать более 4,5 млн грн в доход государства

НАПК проанализировало доходы и расходы начальника таможенного поста и пришло к выводу о невозможности приобрести указанные активы за счет законных доходов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), которые принадлежат начальнику таможенного поста Закарпатской таможни и его родственникам. Об этом сообщил НАПК.

Основанием для иска стали результаты мониторинга образа жизни должностного лица, а также доказательства, самостоятельно полученные прокурором САП.

Во время проведения мониторинга НАПК установило, что в течение 2022–2023 годов таможенник приобрел движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на сумму более 4 млн грн.

«Речь идет о:

автомобиле “Skoda Octavia”, 2018 г.в., который оформлен на должностное лицо;

727 тыс. грн наличных, которые он задекларировал в 2023 году, но не смог объяснить их происхождение;

квартире в одном из новостроев Ужгорода;

автомобиле “LEXUS RX 200T”, 2016 г.в.

Стоит отметить, что жилье и второй автомобиль были приобретены близкими лицами должностного лица по ценам, значительно ниже рыночных. Однако пользовались ими декларант и его супруга», – заявили в НАПК.

Агентство проанализировало доходы и расходы начальника таможенного поста и пришло к выводу о невозможности приобрести указанные активы за счет законных доходов.

Также там добавили, что активы могут быть взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

