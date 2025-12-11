С начальника таможенного поста Закарпатской таможни могут взыскать более 4,5 млн грн в доход государства
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства (гражданская конфискация), которые принадлежат начальнику таможенного поста Закарпатской таможни и его родственникам. Об этом сообщил НАПК.
Основанием для иска стали результаты мониторинга образа жизни должностного лица, а также доказательства, самостоятельно полученные прокурором САП.
Во время проведения мониторинга НАПК установило, что в течение 2022–2023 годов таможенник приобрел движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на сумму более 4 млн грн.
«Речь идет о:
- автомобиле “Skoda Octavia”, 2018 г.в., который оформлен на должностное лицо;
- 727 тыс. грн наличных, которые он задекларировал в 2023 году, но не смог объяснить их происхождение;
- квартире в одном из новостроев Ужгорода;
- автомобиле “LEXUS RX 200T”, 2016 г.в.
Стоит отметить, что жилье и второй автомобиль были приобретены близкими лицами должностного лица по ценам, значительно ниже рыночных. Однако пользовались ими декларант и его супруга», – заявили в НАПК.
Агентство проанализировало доходы и расходы начальника таможенного поста и пришло к выводу о невозможности приобрести указанные активы за счет законных доходов.
Также там добавили, что активы могут быть взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.
