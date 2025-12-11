  1. В Україні

НАБУ та САП викрили розкрадання понад 102 млн грн на захисті для бронетехніки ЗСУ

13:36, 11 грудня 2025
Гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки ЗСУ.
НАБУ та САП викрили розкрадання понад 102 млн грн на захисті для бронетехніки ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили корупційну схему, через яку було привласнено понад 102 мільйони гривень оборонних коштів. Ці гроші призначалися для закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки Збройних Сил України. Серед підозрюваних — три учасники організованої групи. 

За даними слідства, у квітні 2022 року, під час активної фази повномасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову поставку динамічного захисту для танків. Керівник цього держпідприємства залучив до протиправної діяльності комерційного директора ДП та директора приватного товариства.

У межах змови учасники уклали договір, за яким державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту — зокрема кришки та кювети — за цінами, майже утричі вищими за ринкові. Щоб приховати незаконне заволодіння коштами, директор товариства здійснював оформлення закупівель через низку фіктивних підприємств. Отриману «маржу» надалі переказували на контрольовані рахунки з метою легалізації.

Повідомлення про підозру отримали троє учасників організованої групи:

  • колишній генеральний директор державного підприємства — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • комерційний директор державного підприємства — за ч. 5 ст. 191 КК України;
  • директор приватного товариства — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначається, що організатор схеми вже перебуває під арештом та є обвинуваченим у низці інших кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ та САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ СБУ САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційна палата ВАКС підтвердила конфіскацію авто за 3,29 млн грн, що належить посадовцю Мін'юсту Кірієнку

Суд дійшов висновку, що конфіскація є законною, оскільки посадовець не зміг пояснити походження коштів.

Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]