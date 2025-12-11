НАБУ та САП викрили розкрадання понад 102 млн грн на захисті для бронетехніки ЗСУ

Гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки ЗСУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили корупційну схему, через яку було привласнено понад 102 мільйони гривень оборонних коштів. Ці гроші призначалися для закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки Збройних Сил України. Серед підозрюваних — три учасники організованої групи.

За даними слідства, у квітні 2022 року, під час активної фази повномасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову поставку динамічного захисту для танків. Керівник цього держпідприємства залучив до протиправної діяльності комерційного директора ДП та директора приватного товариства.

У межах змови учасники уклали договір, за яким державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту — зокрема кришки та кювети — за цінами, майже утричі вищими за ринкові. Щоб приховати незаконне заволодіння коштами, директор товариства здійснював оформлення закупівель через низку фіктивних підприємств. Отриману «маржу» надалі переказували на контрольовані рахунки з метою легалізації.

Повідомлення про підозру отримали троє учасників організованої групи:

колишній генеральний директор державного підприємства — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

комерційний директор державного підприємства — за ч. 5 ст. 191 КК України;

директор приватного товариства — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначається, що організатор схеми вже перебуває під арештом та є обвинуваченим у низці інших кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ та САП.

