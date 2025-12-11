  1. В Украине

НАБУ и САП разоблачили хищение более 102 млн грн на защите для бронетехники ВСУ

13:36, 11 декабря 2025
Деньги предназначались на динамическую защиту для бронетехники ВСУ.
НАБУ и САП разоблачили хищение более 102 млн грн на защите для бронетехники ВСУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, через которую было присвоено более 102 миллионов гривен оборонных средств. Эти деньги предназначались для закупки элементов динамической защиты для бронетехники Вооруженных Сил Украины. Среди подозреваемых — три участника организованной группы.

По данным следствия, в апреле 2022 года, во время активной фазы полномасштабного вторжения РФ, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную поставку динамической защиты для танков. Руководитель этого госпредприятия привлек к противоправной деятельности коммерческого директора ГП и директора частного общества.

В рамках сговора участники заключили договор, по которому государственное предприятие закупало элементы динамической защиты — в частности крышки и кюветы — по ценам, почти втрое превышающим рыночные. Чтобы скрыть незаконное присвоение средств, директор общества оформлял закупки через ряд фиктивных компаний. Полученную «маржу» впоследствии переводили на подконтрольные счета с целью легализации.

Уведомления о подозрении получили трое участников организованной группы:

  • бывший генеральный директор государственного предприятия — по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • коммерческий директор государственного предприятия — по ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • директор частного общества — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Отмечается, что организатор схемы уже находится под арестом и является обвиняемым в ряде других уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП.

