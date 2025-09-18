Практика судів
12 тисяч доларів за виїзд військовозобов’язаного: посадовця Міноборони викрили на корупційній схемі

19:56, 18 вересня 2025
За даними ОГП, підполковник юстиції Міноборони отримав хабар за фіктивну відстрочку від мобілізації й незаконне переправлення чоловіка через кордон.
На Львівщині правоохоронці викрили підполковника юстиції Міноборони на корупційній схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, було задокументовано факт отримання хабаря заступником начальника одного із відділів департаменту Міноборони.

За даними слідства, підполковник юстиції отримав від посередника 12 тисяч доларів за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. Для цього він мав надати йому необхідні засоби та усунути можливі перешкоди.

Разом з тим, за додаткову винагороду у понад 4,5 тисяч доларів він зняв «клієнта» з розшуку ТЦК і оформив фіктивну відстрочку від мобілізації у зв’язку із доглядом за близькою родичкою із інвалідністю. Це мало створити підстави для його нібито легального виїзду до Євросоюзу.

Правоохоронці задокументували одержання ним спершу 4,5 тисяч доларів, а потім – 12 тисяч. Після отримання другого траншу чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюються інші можливі співучасники злочину.

Військовослужбовцю готується повідомлення про підозру у організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків.

