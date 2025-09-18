Практика судов
  1. В Украине

12 тысяч долларов за выезд военнообязанного: должностного лица Минобороны разоблачили на коррупционной схеме

19:56, 18 сентября 2025
По данным ОГП, подполковник юстиции Минобороны получил взятку за фиктивную отсрочку от мобилизации и незаконную переправку мужчины через границу.
12 тысяч долларов за выезд военнообязанного: должностного лица Минобороны разоблачили на коррупционной схеме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине правоохранители разоблачили подполковника юстиции Минобороны на коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, был задокументирован факт получения взятки заместителем начальника одного из отделов департамента Минобороны.

По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконное переправление военнообязанного через границу. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Кроме того, за дополнительное вознаграждение в более чем 4,5 тысячи долларов он снял «клиента» с розыска ТЦК и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.

Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысячи долларов, а затем – 12 тысяч. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от выполнения служебных обязанностей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

взятка оборона военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді