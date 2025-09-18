12 тысяч долларов за выезд военнообязанного: должностного лица Минобороны разоблачили на коррупционной схеме

По данным ОГП, подполковник юстиции Минобороны получил взятку за фиктивную отсрочку от мобилизации и незаконную переправку мужчины через границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине правоохранители разоблачили подполковника юстиции Минобороны на коррупционной схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, был задокументирован факт получения взятки заместителем начальника одного из отделов департамента Минобороны.

По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконное переправление военнообязанного через границу. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Кроме того, за дополнительное вознаграждение в более чем 4,5 тысячи долларов он снял «клиента» с розыска ТЦК и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.

Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысячи долларов, а затем – 12 тысяч. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от выполнения служебных обязанностей.