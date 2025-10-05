Практика судів
В Україні за 2025 рік закрилися понад 45 тисяч ФОПів, зареєстрованих торік

23:29, 5 жовтня 2025
Фопономіка демонструє зростання, але кількість закриттів бізнесів збільшилася на 11%.
У 2025 році в Україні зареєстрували понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів), що майже відповідає показникам за аналогічний період 2024 року. Водночас 213 тисяч підприємців припинили свою діяльність, що на 11% більше, ніж торік. Зокрема, 1 648 нових ФОПів відкрили іноземці. Про це пише Опендатабот.

Цьогоріч в Україні з’явилося 225 046 нових ФОПів. Кількість реєстрацій залишилася майже на рівні минулого року. Після незначного зниження на початку року кількість нових бізнесів зростала: у січні зареєстрували 21,4 тисячі ФОПів, а у вересні — рекордні 29,6 тисячі.

Натомість 213 293 ФОПи припинили діяльність у 2025 році, що на 11% перевищує показники за аналогічний період 2024 року. Зокрема, понад 45 тисяч ФОПів, закритих цього року, були зареєстровані у 2024 році. Загалом кількість нових ФОПів перевищила кількість закритих на 15 тисяч.

Найбільше нових підприємців з’явилося у Києві (30,5 тисячі), на Дніпропетровщині (22,2 тисячі), Львівщині (17,2 тисячі), Київщині (16,7 тисячі) та Одещині (16,4 тисячі). Водночас найбільше ФОПів закрилися у столиці (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тисячі), Харківщині (17,7 тисячі) та Одещині (16,1 тисячі).

Традиційно найпопулярнішою сферою для нових ФОПів залишається торгівля: роздрібна (29% від загальної кількості) та оптова (8%). Також популярними є IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Закриваються ФОПи переважно у тих самих сферах: торгівля, IT та індивідуальні послуги.

Шість із десяти нових ФОПів у 2025 році відкрили жінки. У Сумській області частка жінок серед нових підприємців перевищує 63%. Жінки активно працюють у сферах послуг, освіти, виробництва одягу та медицини, тоді як чоловіки переважають у кур’єрській доставці, логістиці, будівництві та ремонті техніки.

Іноземці також активно долучаються до підприємництва в Україні: 1 648 ФОПів відкрили нерезиденти, переважно з Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

бізнес ФОП

