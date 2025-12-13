На Полтавщині суд покарав жінку, яка публікувала повідомлення про переміщення військових ТЦК

Протягом 2023-2025 років вона опублікувала щонайменше 8 повідомлень, в яких повідомляла про місце перебування військовослужбовців ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автозаводський районний суд міста Кременчука розглянув справу громадянки, яка в телеграм-каналі повідомляла про місця проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Зазначається, що жінка у 2023 році приєдналася до телеграм-спільноти, яка, зокрема, створена для збору, накопичування, публікацій, трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів.

Встановлено, що протягом 2023-2025 років вона опублікувала щонайменше 8 повідомлень, в яких повідомляла про місце виконання службових завдань військовослужбовцями ТЦК.

Суд встановив, що своїми діями жінка перешкоджала законній діяльності Збройних Сил України. Жінку визнали винною у вчинені кримінального правопорушення і призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Враховуючи угоду про визнання винуватості, громадянку звільнили від реального покарання з випробувальним терміном у 2 роки. Також у власність держави вилучили мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, який жінка використовувала для вчинення злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.