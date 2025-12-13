  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Полтавщині суд покарав жінку, яка публікувала повідомлення про переміщення військових ТЦК

18:05, 13 грудня 2025
Протягом 2023-2025 років вона опублікувала щонайменше 8 повідомлень, в яких повідомляла про місце перебування військовослужбовців ТЦК.
На Полтавщині суд покарав жінку, яка публікувала повідомлення про переміщення військових ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Автозаводський районний суд міста Кременчука розглянув справу громадянки, яка в телеграм-каналі повідомляла про місця проведення мобілізаційних заходів. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Зазначається, що жінка у 2023 році приєдналася до телеграм-спільноти, яка, зокрема, створена для збору, накопичування, публікацій, трансляцій інформаційних повідомлень з відомостями  про дату, час та місця проведення мобілізаційних заходів.

Встановлено, що протягом 2023-2025 років вона опублікувала щонайменше 8 повідомлень, в яких повідомляла про місце виконання службових завдань військовослужбовцями ТЦК.

Суд встановив, що своїми діями жінка перешкоджала законній діяльності Збройних Сил України. Жінку визнали винною у вчинені кримінального правопорушення і призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.  Враховуючи угоду про визнання винуватості, громадянку звільнили від реального покарання з випробувальним терміном у 2 роки. Також у власність держави вилучили мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, який жінка використовувала для вчинення злочину.   

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]