В Полтавской области суд наказал женщину, которая публиковала сообщения о перемещении военных ТЦК

Автозаводский районный суд города Кременчуга рассмотрел дело гражданки, которая в телеграм-канале сообщала о местах проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Отмечается, что женщина в 2023 году присоединилась к телеграм-сообществу, которое, в частности, было создано для сбора, накопления, публикации и трансляции информационных сообщений с сведениями о дате, времени и местах проведения мобилизационных мероприятий.

Установлено, что в течение 2023–2025 годов она опубликовала не менее 8 сообщений, в которых сообщала о местах выполнения служебных задач военнослужащими ТЦК.

Суд установил, что своими действиями женщина препятствовала законной деятельности Вооружённых Сил Украины. Женщину признали виновной в совершении уголовного правонарушения и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учётом соглашения о признании виновности гражданку освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Также в собственность государства был изъят мобильный телефон iPhone 15 Pro Max, который женщина использовала для совершения преступления.

