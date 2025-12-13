  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Полтавской области суд наказал женщину, которая публиковала сообщения о перемещении военных ТЦК

18:05, 13 декабря 2025
В течение 2023–2025 годов она опубликовала не менее 8 сообщений, в которых информировала о месте пребывания военнослужащих ТЦК.
В Полтавской области суд наказал женщину, которая публиковала сообщения о перемещении военных ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Автозаводский районный суд города Кременчуга рассмотрел дело гражданки, которая в телеграм-канале сообщала о местах проведения мобилизационных мероприятий. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Отмечается, что женщина в 2023 году присоединилась к телеграм-сообществу, которое, в частности, было создано для сбора, накопления, публикации и трансляции информационных сообщений с сведениями о дате, времени и местах проведения мобилизационных мероприятий.

Установлено, что в течение 2023–2025 годов она опубликовала не менее 8 сообщений, в которых сообщала о местах выполнения служебных задач военнослужащими ТЦК.

Суд установил, что своими действиями женщина препятствовала законной деятельности Вооружённых Сил Украины. Женщину признали виновной в совершении уголовного правонарушения и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учётом соглашения о признании виновности гражданку освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Также в собственность государства был изъят мобильный телефон iPhone 15 Pro Max, который женщина использовала для совершения преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]