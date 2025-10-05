Практика судов
  1. В Украине

В Украине за 2025 год закрылись более 45 тысяч ФЛП, зарегистрированных в прошлом году

23:29, 5 октября 2025
ФЛП-экономика демонстрирует рост, но количество закрытий бизнесов увеличилось на 11%.
В Украине за 2025 год закрылись более 45 тысяч ФЛП, зарегистрированных в прошлом году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2025 году в Украине зарегистрировали более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что почти соответствует показателям за аналогичный период 2024 года. В то же время 213 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, что на 11% больше, чем в прошлом году. В частности, 1 648 новых ФЛП открыли иностранцы. Об этом пишет Опендатабот.

В этом году в Украине появилось 225 046 новых ФЛП. Количество регистраций осталось почти на уровне прошлого года. После незначительного снижения в начале года количество новых бизнесов росло: в январе зарегистрировали 21,4 тысячи ФЛП, а в сентябре — рекордные 29,6 тысячи.

Зато 213 293 ФЛП прекратили деятельность в 2025 году, что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. В частности, более 45 тысяч ФЛП, закрытых в этом году, были зарегистрированы в 2024 году. В целом количество новых ФЛП превысило количество закрытых на 15 тысяч.

Больше всего новых предпринимателей появилось в Киеве (30,5 тысячи), Днепропетровской области (22,2 тысячи), Львовской области (17,2 тысячи), Киевской области (16,7 тысячи) и Одесской области (16,4 тысячи). В то же время больше всего ФЛП закрылись в столице (27,5 тысячи), Днепропетровской области (19,1 тысячи), Харьковской области (17,7 тысячи) и Одесской области (16,1 тысячи).

Традиционно самой популярной сферой для новых ФЛП остается торговля: розничная (29% от общего количества) и оптовая (8%). Также популярны IT, ресторанный бизнес и информационные услуги. Закрываются ФЛП преимущественно в тех же сферах: торговля, IT и индивидуальные услуги.

Шесть из десяти новых ФЛП в 2025 году открыли женщины. В Сумской области доля женщин среди новых предпринимателей превышает 63%. Женщины активно работают в сферах услуг, образования, производства одежды и медицины, тогда как мужчины преобладают в курьерской доставке, логистике, строительстве и ремонте техники.

Иностранцы также активно присоединяются к предпринимательству в Украине: 1 648 ФЛП открыли нерезиденты, преимущественно из Азербайджана, России, Узбекистана, Молдовы и Армении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва