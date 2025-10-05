В Украине за 2025 год закрылись более 45 тысяч ФЛП, зарегистрированных в прошлом году

ФЛП-экономика демонстрирует рост, но количество закрытий бизнесов увеличилось на 11%.

В 2025 году в Украине зарегистрировали более 225 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что почти соответствует показателям за аналогичный период 2024 года. В то же время 213 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность, что на 11% больше, чем в прошлом году. В частности, 1 648 новых ФЛП открыли иностранцы. Об этом пишет Опендатабот.

В этом году в Украине появилось 225 046 новых ФЛП. Количество регистраций осталось почти на уровне прошлого года. После незначительного снижения в начале года количество новых бизнесов росло: в январе зарегистрировали 21,4 тысячи ФЛП, а в сентябре — рекордные 29,6 тысячи.

Зато 213 293 ФЛП прекратили деятельность в 2025 году, что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2024 года. В частности, более 45 тысяч ФЛП, закрытых в этом году, были зарегистрированы в 2024 году. В целом количество новых ФЛП превысило количество закрытых на 15 тысяч.

Больше всего новых предпринимателей появилось в Киеве (30,5 тысячи), Днепропетровской области (22,2 тысячи), Львовской области (17,2 тысячи), Киевской области (16,7 тысячи) и Одесской области (16,4 тысячи). В то же время больше всего ФЛП закрылись в столице (27,5 тысячи), Днепропетровской области (19,1 тысячи), Харьковской области (17,7 тысячи) и Одесской области (16,1 тысячи).

Традиционно самой популярной сферой для новых ФЛП остается торговля: розничная (29% от общего количества) и оптовая (8%). Также популярны IT, ресторанный бизнес и информационные услуги. Закрываются ФЛП преимущественно в тех же сферах: торговля, IT и индивидуальные услуги.

Шесть из десяти новых ФЛП в 2025 году открыли женщины. В Сумской области доля женщин среди новых предпринимателей превышает 63%. Женщины активно работают в сферах услуг, образования, производства одежды и медицины, тогда как мужчины преобладают в курьерской доставке, логистике, строительстве и ремонте техники.

Иностранцы также активно присоединяются к предпринимательству в Украине: 1 648 ФЛП открыли нерезиденты, преимущественно из Азербайджана, России, Узбекистана, Молдовы и Армении.

