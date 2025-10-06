Попит на електромобілі в Україні б’є рекорд — понад 12 тисяч за місяць

Український ринок електромобілів продемонстрував рекордні показники: у вересні 2025 року зареєстровано 12,1 тис. легкових електромобілів, що на 5,9% більше, ніж у серпні, і на 89,2% перевищує результати вересня 2024 року.
За даними Інституту досліджень авторинку, це вже новий історичний максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). З початку року кількість зареєстрованих електромобілів сягнула 55,4 тис., тоді як за весь 2024 рік — 52,1 тис.
Фахівці виділяють три основні чинники, які стимулюють попит:
Саме останній чинник, на думку експертів, зараз найбільше впливає на поведінку покупців — очікується, що після запровадження ПДВ вартість електроавто зросте майже на третину.
Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна:
Останній показник став новим рекордом для українського ринку, адже вперше кількість зареєстрованих нових електромобілів перевищила дві тисячі.
Парк електротранспорту України
Станом на кінець вересня 2025 року в Україні налічується 193,5 тис. електромобілів, включно з 3,9 тис. електровантажівок і 8 електробусів.
Найпопулярнішою маркою залишається Tesla (20%), далі — Nissan (18,5%) і Volkswagen (12,5%).
Середній вік електромобіля в Україні становить 5,8 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх видів автотранспорту.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.