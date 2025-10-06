Практика судов
Спрос на электромобили в Украине бьет рекорд — более 12 тысяч за месяц

16:58, 6 октября 2025
По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине насчитывается 193,5 тысяч электромобилей.
Спрос на электромобили в Украине бьет рекорд — более 12 тысяч за месяц
Источник фото: Michael Marais / Unsplash
Украинский рынок электромобилей продемонстрировал рекордные показатели: в сентябре 2025 года зарегистрировано 12,1 тыс. легковых электромобилей, что на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% превышает результаты сентября 2024 года.

По данным Института исследований автомобильного рынка, это уже новый исторический максимум для сегмента BEV (Battery Electric Vehicles). С начала года количество зарегистрированных электромобилей достигло 55,4 тыс., тогда как за весь 2024 год — 52,1 тыс.

Специалисты выделяют три основных фактора, которые стимулируют спрос:

  • рост цен на топливо;
  • улучшение характеристик электромобилей и снижение их стоимости;
  • приближение растаможки с НДС, которая вступит в силу с 1 января 2026 года.

Именно последний фактор, по мнению экспертов, сейчас больше всего влияет на поведение покупателей — ожидается, что после введения НДС стоимость электромобилей вырастет почти на треть.

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая:

  • 53,4% (6473 шт.) — импортированные подержанные электромобили;
  • 29,3% (3552 шт.) — внутренние перепродажи;
  • 17,2% (2088 шт.) — новые авто.

Последний показатель стал новым рекордом для украинского рынка, ведь впервые количество зарегистрированных новых электромобилей превысило две тысячи.

Парк электротранспорта Украины

По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине насчитывается 193,5 тыс. электромобилей, включая 3,9 тыс. электрогрузовиков и 8 электробусов.

Самым популярным брендом остается Tesla (20%), далее — Nissan (18,5%) и Volkswagen (12,5%).

Средний возраст электромобиля в Украине составляет 5,8 года, что делает этот сегмент самым молодым среди всех видов автотранспорта.

