В Одесі вулицю Пестеля перейменували на честь засновника світового маркетингу Саймона Літмана

00:04, 27 жовтня 2025
Місто вшанувало економіста, який став першим викладачем маркетингу в США.
В Одесі вулицю Пестеля в Хаджибейському районі перейменували на вулицю Саймона Літмана, одного із засновників світової школи маркетингу, який народився в місті у 1873 році. Про це повідомила Одеська міська рада.

Таким чином Одеса вшанувала пам’ять видатного економіста, який став першим викладачем маркетингу в американській вищій освіті. Шимон (Саймон) Літман навчався в Одеському комерційному училищі, яке нині є Одеським національним економічним університетом. Після еміграції до США він започаткував викладання курсу з маркетингу.

У 1911 році Літман опублікував працю «Торгівля та комерція», яка стала одним із перших підручників із маркетингу у світі. Він викладав у Каліфорнійському та Іллінойському університетах, а його лекції лягли в основу сучасних програм бізнес-освіти в США, Канаді, Європі та Японії. Літман першим визначив маркетинг як окрему науку, що охоплює не лише продажі, а й розуміння потреб людей, комунікацію та довіру. Його підхід став основою для клієнтоорієнтованого бізнесу.

Одеса

