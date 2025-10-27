В Одессе улицу Пестеля переименовали в честь основателя мирового маркетинга Саймона Литмана

Город почтил память экономиста, который стал первым преподавателем маркетинга в США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе улицу Пестеля в Хаджибейском районе переименовали в улицу Саймона Литмана, одного из основателей мировой школы маркетинга, который родился в городе в 1873 году. Об этом сообщил Одесский городской совет.

Таким образом Одесса почтила память выдающегося экономиста, который стал первым преподавателем маркетинга в американском высшем образовании. Шимон (Саймон) Литман учился в Одесском коммерческом училище, которое сейчас является Одесским национальным экономическим университетом. После эмиграции в США он начал преподавать курс по маркетингу.

В 1911 году Литман опубликовал работу «Торговля и коммерция», которая стала одним из первых учебников по маркетингу в мире. Он преподавал в Калифорнийском и Иллинойском университетах, а его лекции легли в основу современных программ бизнес-образования в США, Канаде, Европе и Японии. Литман первым определил маркетинг как отдельную науку, охватывающую не только продажи, но и понимание потребностей людей, коммуникацию и доверие. Его подход стал основой для клиент-ориентированного бизнеса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.