  1. В Україні

ВАКС стягнув у дохід держави акції АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належали бізнесмену з РФ Кабаргіну

19:48, 17 листопада 2025
В дохід держави стягнуто 52,7595% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».
ВАКС стягнув у дохід держави акції АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належали бізнесмену з РФ Кабаргіну
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 17 листопада, ВАКС задовольнив позов Мін’юсту до Сергія Кабаргіна – російського бізнесмена та співвласник холдингу «Титан-2», який здійснює будівництво об’єктів атомної енергетики та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». В дохід держави стягнуто 52,7595% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Про це повідомляє Мін’юст.

АТ «Кіровоградське рудоуправління» має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів. Сировинною базою АТ «Кіровоградське рудоуправління» є Обознівське родовище вторинних каолінів. Товариство було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Каолін – це природний білий глинистий мінерал. Каолін входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення та має широкий спектр використання. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]