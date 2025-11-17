ВАКС стягнув у дохід держави акції АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належали бізнесмену з РФ Кабаргіну

В дохід держави стягнуто 52,7595% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління».

Фото: СБУ

У понеділок, 17 листопада, ВАКС задовольнив позов Мін’юсту до Сергія Кабаргіна – російського бізнесмена та співвласник холдингу «Титан-2», який здійснює будівництво об’єктів атомної енергетики та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». В дохід держави стягнуто 52,7595% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Про це повідомляє Мін’юст.

АТ «Кіровоградське рудоуправління» має дозвіл на користування надрами та спеціалізується на видобутку вторинних каолінів. Сировинною базою АТ «Кіровоградське рудоуправління» є Обознівське родовище вторинних каолінів. Товариство було створено в 1935 році для забезпечення вогнетривкою сировиною підприємства металургійної промисловості.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Каолін – це природний білий глинистий мінерал. Каолін входить до переліку корисних копалин загальнодержавного значення та має широкий спектр використання. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

