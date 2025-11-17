  1. В Украине

ВАКС взыскал в доход государства акции АО «Кировоградское рудоуправление», которые принадлежали бизнесмену из РФ Кабергину

19:48, 17 ноября 2025
В доход государства взыскано 52,7595% акций АО «Кировоградское рудоуправление».
ВАКС взыскал в доход государства акции АО «Кировоградское рудоуправление», которые принадлежали бизнесмену из РФ Кабергину
Фото: СБУ
В понедельник, 17 ноября, ВАКС удовлетворил иск Минюста к Сергею Кабергину — российскому бизнесмену и совладельцу холдинга «Титан-2», который осуществляет строительство объектов атомной энергетики и является стратегическим партнером российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В доход государства взыскано 52,7595% акций АО «Кировоградское рудоуправление». Об этом сообщает Минюст.

АО «Кировоградское рудоуправление» имеет разрешение на пользование недрами и специализируется на добыче вторичных каолинов. Сырьевой базой АО «Кировоградское рудоуправление» является Обозновское месторождение вторичных каолинов. Общество было создано в 1935 году для обеспечения огнеупорным сырьем предприятий металлургической промышленности.

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня оглашения решения суда.

Каолин — это природный белый глинистый минерал. Каолин входит в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения и имеет широкий спектр использования. Каолин используется для изготовления высококачественных огнеупорных изделий, при производстве керамических материалов, таких как фарфор, фаянс, керамическая плитка, сантехника, используется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также при производстве косметических средств, резиновых изделий, цемента и при очистке воды.

минюст ВАКС

