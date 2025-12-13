  1. Суспільство

Особа досягла пенсійного віку у 2025 році, а виходить на пенсію у 2026 році — скільки їй треба стажу

18:23, 13 грудня 2025
ПФ пояснив, скільки потрібно мати стажу для виходу на пенсію у 2026 році.
Особа досягла пенсійного віку у 2025 році, а виходить на пенсію у 2026 році — скільки їй треба стажу
Як раніше писала «Судово-юридична газета», згідно із законодавством вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у 2026 році для призначення пенсії за віком потрібен такий страховий стаж:

  • у 60 років — не менше 33 років стажу;
  • у 63 роки — не менше 23 років;
  • у 65 років — не менше 15 років.

Пенсійний фонд України підкреслив, що якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно.

