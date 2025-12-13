Лицо достигло пенсионного возраста в 2025 году, а выходит на пенсию в 2026 году — какой стаж ему необходим

ПФ разъяснил, какой страховой стаж требуется для выхода на пенсию в 2026 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно законодательству возраст выхода на пенсию определяется приобретенным человеком страховым стажем. Это может быть 60, 63 или 65 лет.

В соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в 2026 году для назначения пенсии по возрасту требуется следующий страховой стаж:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Пенсионный фонд Украины подчеркнул, что если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно.

