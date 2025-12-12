  1. В Україні

Понад 80% українських родин мають проблеми з доступом до ліків: як уряд бореться з доступністю цін
Понад 80% українських домогосподарств мають проблеми з доступом до лікарських засобів, а кожне третє змушене відкладати лікування або повністю відмовлятися від нього. Про це йшлося у результатах опитування ВООЗ в Україні, дані наведені в дослідженні Codes.com.ua.

Наразі, за оцінками аналітиків, фармацевтичний ринок України залишається відносно контрольованим. Основні повноваження з регулювання цін на ліки має Кабінет Міністрів, водночас до процесу залучені й інші органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Усі зареєстровані в Україні препарати вносяться до Державного реєстру лікарських засобів, який нині налічує тисячі найменувань. Також до Національного переліку основних лікарських засобів потрапляють активні речовини, визнані критично значущими.

До лютого 2025 року цінові обмеження застосовувалися переважно до препаратів, що закуповувалися за бюджетні кошти, а також до ліків, включених або рекомендованих до включення в Нацперелік.

Контроль за цінами на ліки, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється через Національний реєстр граничних оптово-відпускних цін, систему електронних закупівель Prozorro та регулярні перевірки й аудити. Для приватного сектору ключовими інструментами нагляду залишаються електронні рецепти, механізми компенсації НСЗУ, звернення громадян і перевірки Держлікслужби.

За порушення цінової політики або умов обігу лікарських засобів передбачена відповідальність — залежно від тяжкості правопорушення.

Недобросовісні постачальники в державному секторі, як правило, отримують штрафи, втрачають контракти або потрапляють до чорного списку. Аптеки можуть притягуватися до адміністративної (до 1700 грн) або фінансової (до 10% річного обороту) відповідальності. Кримінальна передбачена за серйозні злочини на кшталт шахрайства й контрабанди.

Нагадаємо, що уряд оголосив про запровадження обов’язкового декларування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін передбачено змінами до Закону України «Про лікарські засоби», які були прийняті парламентом у лютому цього року.

Передбачається, що виробники та імпортери будуть декларувати граничні оптово-відпускні ціни на ліки у Національному каталозі цін. Цей каталог стане основним джерелом інформації щодо ціноутворення, допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін та забезпечить прозорість закупівель ліків.

Паралельно запускається система реферування цін – розрахунок граничних цін на ліки, базуючись на цінах аналогічних препаратів у референтних країнах Європи (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія тощо).

Декларуванню підлягатимуть ціни на рецептурні препарати, ліки з Національного переліку основних лікарських засобів та  інші рецептурні/безрецептурні препарати, які не включені до Національного переліку. Формування каталогу розпочнеться вже у квітні поточного року з подальшим регулярним його оновленням. Новий підхід дозволить врегулювати оптово-відпускні ціни на ліки як вітчизняного, так й іноземного виробництва.

