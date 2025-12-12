  1. Судова практика
Межі та порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні: огляд практики Верховного Суду

11:12, 12 грудня 2025
Огляд судової практики ВС щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження (ст. 349 КПК України).
Межі та порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні: огляд практики Верховного Суду
Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження (ст. 349 КПК України).

В огляді висвітлено ключові рішення Великої Палати Верховного Суду та об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду  щодо застосування ст. 349 КПК України.

Також систематизовано рішення ККС ВС, у яких приділено увагу:

– порядку визначення обсягу доказів, які підлягають дослідженню під час судового розгляду;

– можливості зміни раніше визначеного судом порядку дослідження доказів;

– наявності умов, за яких суд має право визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються;

– обов’язку суду встановити правильність розуміння обвинуваченим змісту обвинувачення та правових наслідків його розгляду в порядку, визначеному ч. 3 ст. 349 КПК України, а також добровільності позицій учасників судового провадження щодо визнання недоцільним дослідження доказів.

Крім того, звернено увагу на правові позиції щодо оскарження судових рішень з питань заперечення обставин, які ніким не оспорювалися і дослідження яких суд визнав недоцільним.

