Межі та порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні: огляд практики Верховного Суду

Огляд судової практики ВС щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження (ст. 349 КПК України).

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження (ст. 349 КПК України).

В огляді висвітлено ключові рішення Великої Палати Верховного Суду та об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо застосування ст. 349 КПК України.

Також систематизовано рішення ККС ВС, у яких приділено увагу:

– порядку визначення обсягу доказів, які підлягають дослідженню під час судового розгляду;

– можливості зміни раніше визначеного судом порядку дослідження доказів;

– наявності умов, за яких суд має право визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються;

– обов’язку суду встановити правильність розуміння обвинуваченим змісту обвинувачення та правових наслідків його розгляду в порядку, визначеному ч. 3 ст. 349 КПК України, а також добровільності позицій учасників судового провадження щодо визнання недоцільним дослідження доказів.

Крім того, звернено увагу на правові позиції щодо оскарження судових рішень з питань заперечення обставин, які ніким не оспорювалися і дослідження яких суд визнав недоцільним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.