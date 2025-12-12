  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Пределы и порядок исследования доказательств в уголовном производстве: обзор практики Верховного Суда

11:12, 12 декабря 2025
Обзор судебной практики ВС по определению объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования (ст. 349 УПК Украины)
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по определению объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования (ст. 349 УПК Украины).

В обзоре освещены ключевые решения Большой Палаты Верховного Суда и объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда относительно применения ст. 349 УПК Украины.

Также систематизированы решения КУС ВС, в которых уделено внимание:

– порядку определения объема доказательств, подлежащих исследованию во время судебного разбирательства;

– возможности изменения ранее определенного судом порядка исследования доказательств;

– наличию условий, при которых суд имеет право признать нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств, которые никем не оспариваются;

– обязанности суда установить правильность понимания обвиняемым содержания обвинения и правовых последствий его рассмотрения в порядке, определенном ч. 3 ст. 349 УПК Украины, а также добровольность позиций участников судебного производства относительно признания нецелесообразным исследования доказательств.

Кроме того, обращено внимание на правовые позиции относительно обжалования судебных решений по вопросам оспаривания обстоятельств, которые никем не оспаривались и исследование которых суд признал нецелесообразным.

Верховный Суд судебная практика Кассационный уголовный суд КУС ВС

Верховный Суд поставил точку в споре между пенсионером и ПФУ: стаж из РФ зачли, кассацию отклонили

КАС ВС окончательно закрыл путь для кассационного пересмотра пенсионного дела, подтвердив правомерность решений судов нижестоящих инстанций.

Экс-глава ГСА Алексей Сальников: о фальсификациях НАБУ, провокаторе Гончаре и вмешательстве в авторораспределение ВАКС

В большом интервью «Судебно-юридической газете» Алексей Сальников озвучил причины, которые, по его мнению, привели к уголовному преследованию, и объясняет, почему считает приговор политически мотивированным.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

