Пределы и порядок исследования доказательств в уголовном производстве: обзор практики Верховного Суда

Обзор судебной практики ВС по определению объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования (ст. 349 УПК Украины)

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по определению объема доказательств, подлежащих исследованию, и порядка их исследования (ст. 349 УПК Украины).

В обзоре освещены ключевые решения Большой Палаты Верховного Суда и объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда относительно применения ст. 349 УПК Украины.

Также систематизированы решения КУС ВС, в которых уделено внимание:

– порядку определения объема доказательств, подлежащих исследованию во время судебного разбирательства;

– возможности изменения ранее определенного судом порядка исследования доказательств;

– наличию условий, при которых суд имеет право признать нецелесообразным исследование доказательств относительно тех обстоятельств, которые никем не оспариваются;

– обязанности суда установить правильность понимания обвиняемым содержания обвинения и правовых последствий его рассмотрения в порядке, определенном ч. 3 ст. 349 УПК Украины, а также добровольность позиций участников судебного производства относительно признания нецелесообразным исследования доказательств.

Кроме того, обращено внимание на правовые позиции относительно обжалования судебных решений по вопросам оспаривания обстоятельств, которые никем не оспаривались и исследование которых суд признал нецелесообразным.