Более 80% украинских семей имеют проблемы с доступом к лекарствам: как правительство борется за доступность цен

Более 80% украинских домохозяйств имеют проблемы с доступом к лекарственным средствам, а каждое третье вынуждено откладывать лечение или полностью отказываться от него. Об этом говорится в результатах опроса ВОЗ в Украине, данные приведены в исследовании Codes.com.ua.

В настоящее время, по оценкам аналитиков, фармацевтический рынок Украины остается относительно контролируемым. Основные полномочия по регулированию цен на лекарства имеет Кабинет Министров, при этом в процесс вовлечены и другие органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Все зарегистрированные в Украине препараты вносятся в Государственный реестр лекарственных средств, который на сегодня насчитывает тысячи наименований. Также в Национальный перечень основных лекарственных средств включаются активные вещества, признанные критически значимыми.

До февраля 2025 года ценовые ограничения применялись преимущественно к препаратам, закупаемым за бюджетные средства, а также к лекарствам, включенным или рекомендованным к включению в Нацперечень.

Контроль за ценами на лекарства, закупаемые за бюджетные средства, осуществляется через Национальный реестр предельных оптово-отпускных цен, систему электронных закупок Prozorro и регулярные проверки и аудиты. Для частного сектора ключевыми инструментами надзора остаются электронные рецепты, механизмы компенсации НСЗУ, обращения граждан и проверки Гослекслужбы.

За нарушение ценовой политики или условий обращения лекарственных средств предусмотрена ответственность — в зависимости от тяжести правонарушения.

Недобросовестные поставщики в государственном секторе, как правило, получают штрафы, теряют контракты или попадают в черный список. Аптеки могут привлекаться к административной (до 1700 грн) или финансовой (до 10% годового оборота) ответственности. Уголовная предусмотрена за серьезные преступления, такие как мошенничество и контрабанда.

Напомним, что правительство объявило о введении обязательного декларирования цен на все лекарственные средства и создании Национального каталога цен, что предусмотрено изменениями в Закон Украины «О лекарственных средствах», принятыми парламентом в феврале этого года.

Предполагается, что производители и импортеры будут декларировать предельные оптово-отпускные цены на лекарства в Национальном каталоге цен. Этот каталог станет основным источником информации о ценообразовании, поможет избежать необоснованного завышения цен и обеспечит прозрачность закупок лекарств.

Параллельно запускается система реферирования цен — расчет предельных цен на лекарства на основе цен аналогичных препаратов в референтных странах Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и др.).

Декларированию будут подлежать цены на рецептурные препараты, лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств, а также другие рецептурные/безрецептурные препараты, не включенные в Национальный перечень. Формирование каталога начнется уже в апреле текущего года с последующим регулярным его обновлением. Новый подход позволит урегулировать оптово-отпускные цены на лекарства как отечественного, так и иностранного производства.

